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Alerta sanitaria

La Comisión coordina con los países afectados la respuesta al hantavirus: "No hay motivos para preocuparse"

Representantes de los países afectados por el contagio de hantavirus se reúnen este jueves para coordinar la respuesta

Bruselas llama a la calma tras conocerse el caso positivo de una azafata neerlandesa que tuvo contacto con la mujer fallecida en el aeropuerto de Joahannesburgo

Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: nuevos casos de contagio y llegada del barco a Tenerife

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos adicionales sospechosos de infección por hantavirus en el buque que navega por el Océano Atlántico. EFE/EPA/ELTON MONTEIRO / ELTON MONTEIRO / EFE

Beatriz Ríos

Beatriz Ríos

Bruselas
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La Comisión Europea ha asegurado este jueves que "según la información disponible" y la situación actual, "no hay motivos para preocuparse" por la serie de contagios por hantavirus en el crucero MV Hondius, pero sigue de cerca la situación y ha convocado una reunión de coordinación a nivel técnico con representantes de los países europeos afectados, ha explicado una portavoz del ejecutivo comunitario. Bruselas ha hecho esta llamada a la tranquilidad después de conocerse el caso positivo de una azafata neerlandesa que tuvo contacto con la mujer fallecida en el aeropuerto de Joahannesburgo.

"Según la información de la que disponemos actualmente, el riesgo para la población europea es bajo", ha dicho la portavoz de la Comisión, Eva Hrncirova. Hrncirova ha insistido en que "la salud de los europeos es nuestra prioridad" y que Bruselas está "en contacto con las autoridades pertinentes" desde la notificación de los contagios. 

La portavoz ha explicado que el pasado miércoles tuvo lugar una primera reunión del Comité de Seguridad Sanitaria, un organismo de coordinación entre el propio ejecutivo y los gobiernos de los países de la UE. Clave durante la pandemia de COVID-19, el comité permite a los países del bloque compartir información sobre posibles amenazas transfronterizas para la salud

Una respuesta coordinada

"Desde ese primer día, estamos en contacto con la OMS [Organización Mundial de la Salud], con nuestra agencia. Y además estamos en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades", ha explicado Hrncirova. Además, ha confirmado que el centro ha enviado un experto al barco para evaluar la situación. 

Este jueves, la Comisión ha acogido una reunión con representantes de España y Países Bajos, "ya que el barco es neerlandés y se dirige a las Islas Canarias", ha explicado Hrncirova. Además, está previsto que el Comité de Seguridad Sanitaria vuelva a reunirse a lo largo del día con representantes de todos los países que tienen nacionales en el barco.

"Estamos haciendo todo lo necesario para no subestimar la situación y estar preparados para reaccionar en cada etapa de los acontecimientos", ha añadido la portavoz. Hrncirova ha explicado que las reuniones tienen por objetivo conocer la evolución de la situación y dar una respuesta coordinada. 

Noticias relacionadas y más

Ante el posible atraco y desembarco en Canarias, España ha activado el Mecanismo de Protección Civil Europeo. Este sistema permite a los gobiernos europeos solicitar asistencia a otros países en caso de crisis. Hrncirova ha confirmado que la Comisión está evaluando "las necesidades" de las autoridades españolas y debatiendo "qué tipo de asistencia se podría proporcionar". 

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