Una azafata holandesa, posible infectada de hantavirus: la OMS rastrea a contrarreloj los vuelos con viajeros del crucero y sus contactos

Una azafata de la compañía neerlandesa KLM está siendo sometida a pruebas para esclarecer si sufre hantavirus. La mujer, originaria de Haarlem, municipio de Países Bajos, había estado en contacto previamente con la esposa del primer fallecido, de origen neerlandés, en Johannesburgo, Sudáfrica, cuando acompañaba los restos mortales de su marido en su repatriación y ya presentaba evidentes signos de enfermedad. La mujer falleció pocas horas después a causa del virus en un hospital sudafricano. El caso de la azafata, de confirmarse, añade presión a la OMS en su rastreo a contra reloj del pasaje de los aviones en los que viajaron los turistas del crucero que dejaron la expedición antes de que llegara a su destino.

De momento, según el Gobierno neerlandés, la azafata fue ingresada en el UMC de Ámsterdam con síntomas leves, donde permanece aislada.

En el aeropuerto

Los hechos se remontan al 25 de abril, cuando la mujer del crucero, de 69 años, se disponía a tomar un vuelo de KLM de Johannesburgo a Ámsterdam. La tripulación, sin embargo, decidió no permitirle subir a bordo debido a su estado de salud. Falleció un día después. El Servicio Municipal de Salud está informando a los pasajeros de este vuelo. Del caso se infiere que la azafata estuvo en contacto con la mujer.

Con este caso, ya son dos los sospechosos de haberse infectado fuera del barco. Este miércoles, trascendió que un turista francés que había viajado en el vuelo de Santa Elena-Johannesburgo en el que también volaba la mujer holandesa era sospechoso de sufrir hantavirus, ya que presentaba síntomas compatibles con el virus.

Búsqueda

Tras evacuar a Países Bajos a los pasajeros con síntomas, entre los que figura el médico, y con el barco confinado y sin, de momento más casos sintomáticos, los frentes abiertos de la OMS para acotar los cabos sueltos son varios. Por un lado, está la veintena de pasajeros del crucero que bajaron en la isla atlántica de Santa Elena, antes de que el barco llegara a su destino final y sin saber que a bordo se había declarado un brote. Uno de ellos, un ciudadano suizo, permanece ingresado en un hospital de Zúrich. Luego están los pasajeros de los vuelos que tomaron y los contactos que han podido establecer posibles casos positivos. Uno de los vuelos más críticos es el que hizo el trayecto de Santa Elena a Johannesburgo.

De hecho, dos británicos que regresaron al Reino Unido tras haber participado en la travesía del 'MV Hondius' se han confinado, sin que ninguno presentara síntomas, según ha revelado la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

Estos dos pasajeros forman parte del grupo de turistas que el 23 de abril dejaron el barco en Santa Elena, en el Atlántico Sur, y volaron hacia el Reino Unido desde Johannesburgo. Según las autoridades sanitarias, estas dos personas se pusieron en contacto con el departamento de salud en cuanto tuvieron noticia del brote.