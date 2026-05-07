La Audiencia de Barcelona mantiene en prisión al padre acusado de maltratar a su bebé y deja en libertad a la madre

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad a la madre del bebé acusada de maltratara su bebé junto con el marido, mientras que a este lo matiene en prisión.. Tanto ella como el hombre ingresaron en prisión el 20 de marzo, días después de que el pequeño ingresada con graves lesiones en el Hospital Vall d'Hebron. Los progenitores del menor fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra dos días después, tras comprobarse las graves lesiones que sufría —en las costillas, en las piernas, en los genitales y en el ano— y activarse el protocolo contra el maltrato infantil. Todavía queda por saber en que situación queda el progenitor.

Fuentes conocedoras de la resolución judicial han asegurado a este diario que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia sostiene que la madre si que era conocedora de las lesiones que padecía el bebé, pero que todavía se desconocer su participación en los hechos.

Los fiscales Félix Martín y Elisabet Jiménez solicitaron este martes que tanto la madre como el padre continuaran encarcelados, ante el riesgo de fuga, la posible reiteración delictiva por la "brutalidad" de las heridas que presentaba el pequeño y el peligro de alteración de “fuentes de prueba” —testigos— si los progenitores quedaban en libertad, ya que las personas de su entorno y sus familiares podrían verse presionados.

Los padres del menor fueron encarcelados por orden del juez el 20 de marzo y, desde entonces, únicamente han salido del centro penitenciario una vez, cuando acudieron al juzgado que instruye el proceso para presenciar la declaración de una mujer de habla inglesa que compartió habitación en el Hospital Vall d'Hebron. Esta testigo aseguró al personal sanitario del centro que el padre del niño "tapaba la boca del niño" cuando "lloraba de forma insistente” y “zarandeaba la cama en la que se encontraba” de forma “brutal” cuando el lactante fue ingresado. Los responsables del hospital definieron la actuación del progenitor del niño, R. R., encarcelado junto con su esposa, N. F., como una “situación compatible con violencia infantil”.

"Indicios inequívocos"

La Fiscalía de Barcelona, por su parte, no tiene “ninguna duda” del maltrato que los padres del bebé infligieron al lactante, al considerar que existen “indicios inequívocos”. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación han señalado a este diario que todavía faltan pesquisas por realizar. Una de las pruebas pendientes es el examen genético que se está realizando al bebé, así como las declaraciones ante los Mossos de los médicos que atendieron al pequeño en el ambulatorio y en los tres hospitales por los que pasó antes de acabar en Vall d'Hebron. Las fuentes consultadas han explicado que no solo se intenta esclarecer qué diagnóstico dieron esos facultativos, sino también cuál fue la reacción de los padres.