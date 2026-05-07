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Abogados Cristianos pide al Papa que no vaya al estadio Lluís Companys y propone que visite el Valle de los Caídos

"Bajo su mandato, fueron asesinadas más de 8.000 personas", sostiene la entidad sobre el que fuera presidente de la Generalitat

La visita del Papa a Barcelona arrancará con un gran encuentro en Montjuïc organizado por The Project

León XIV cumple un año de papado con más ajustes que rupturas en una Iglesia en tensión

Fotomontaje difundido por Abogados Cristianos pidiendo que el Papa Leon XIV visite el Valle de los Caídos.

Fotomontaje difundido por Abogados Cristianos pidiendo que el Papa Leon XIV visite el Valle de los Caídos. / EFE

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La agenda oficial de la visita del Papa a España está en el punto de mira. Han sido muchas las peticiones de visita de León XIV que ha recibido el Vaticano, que de momento ya ha confirmado que irá a Montserrat, la Sagrada Família, a la cárcel de Can Brians y al estadio Lluís Companys.

Este último destino ha sido objeto de controversia para Abogados Cristianos, que han cuestionado públicamente la idoneidad de que el Pontífice recale en este recinto, algo que han calificado de "sacrilegio" y han enviado una carta a la Sant Sede pidiendo que se lo replantee.

La controvertida entidad sostiene que cuando Companys fue presidente de la Generalitat, en el transcurso de la Guerra Civil española, "asesinó" a miles de católicos.

"Indignante"

"Hemos pedido a la Santa Sede que el gran acto que celebrará en Barcelona no esté en el estadio que lleva el nombre de Lluís Companys. Bajo su mandato, fueron asesinadas más de 8.000 personas, entre ellas tres obispos y más de 2.500 sacerdortes y religiosos", destaca la entidad en su cuenta de X.

"Es indignante que el propio papa que eleva al altar celebre un acto en un estadio que homenajea a su asesino", relata la entidad.

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Sin embargo, no parecen tener objeción con el Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, de donde sugieren que forme parte de la gira del Pontífice por España sin tener en cuenta que fue erigido inicialmente como monumento franquista.

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