Brote en el mar
Sudáfrica confirma los dos contagios de hantavirus: un infectado murió y el otro está hospitalizado
DIRECTO | Última hora del crucero MV Hondius y de los contagios de hantavirus
El Periódico
Las autoridades de Sudáfrica han confirmado este martes que dos pasajeros del crucero MV Hondius contagiados fueron desembarcados en Johannesburgo. Uno de estos viajeros es uno de los tres fallecidos por la infección, mientras que el otro permanece hospitalizado.
"Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes", declaró el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi. "Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.
El crucero se dirige en estos momentos a Canarias, concretamente a Tenerife, después de que varias personas contagiadas fueran ya evacuadas a Holanda y Alemania toda vez que el médico de la embarcación, en estado grave, será trasladado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. En la misma isla está previsto que atraque el crucero en unas horas tras varias informaciones contradictorias entre el Gobierno central y la OMS y una bronca política entre el Ejecutivo canario y el Ministerio de Sanidad.
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