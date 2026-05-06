Los sindicatos emplazan a Niubó a una reunión urgente para renegociar el pacto educativo: "Sin acuerdo, no acabamos el curso"

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha emplazado este miércoles a la consellera de Educació, Esther Niubó, a convocar "cuanto antes" a los sindicatos que apoyan las huelgas contra el acuerdo educativo sellado con CCOO y UGT. Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días. El objetivo de la reunión que ha pedido Ustec, central mayoritaria, es reabrir las negociaciones y mejorar el pacto, informa Efe.

Así lo ha manifestado Segura a la prensa, que ha convocado ante el Consorci d'Educació de Barcelona para dar el pistoletazo de salida al nuevo calendario de protestas, organizado junto con Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y la Intersindical. Segura ha recogido las palabras de Niubó este miércoles "diciendo que está dispuesta a sentarse a negociar y poder llegar a un mejor acuerdo" porque asegura que "hasta ahora no ha sido así".

Ciclo de huelgas

Ha destacado que una eventual convocatoria de la consellera para renegociar el pacto no implicaría la retirada del nuevo ciclo de huelgas, que da continuidad a las organizadas entre los días 16 y 20 de marzo por todo el territorio y que, en esta ocasión, consta de tres jornadas de paro en toda Catalunya -los días 12 y 27 de mayo, así como el 5 de junio- y 12 más que se realizarán por territorios.

En este escenario, ha explicado Segura, las huelgas sólo se desconvocarían "si se llega a un acuerdo que resuelva necesidades o que ponga un punto de partida en la resolución de estas", y siempre que el colectivo docente así lo avale.

Este miércoles, Niubó ha mostrado su predisposición a negociar con los sindicatos que han convocado las huelgas educativas, aunque ha insistido en que la voluntad del departamento es desplegar el acuerdo, del que sostiene que revierte años de "desinversiones" y que dará sus frutos en los próximos cuatro años.

Acción de protesta

Para escenificar el inicio de las nuevas huelgas, una veintena de representantes sindicales han accedido al Consorci d'Educació Barcelona al grito de "sin acuerdo, no acabamos el curso" y con banderas de las entidades a las que representan. Asimismo, han pegado mensajes reivindicativos en el edificio, con consignas como "yo haré huelga" o "subamos los salarios, bajemos las ratios".

Según los sindicatos, estas acciones se replicarán en distintos puntos de la geografía catalana, mientras que este jueves se celebrará la primera de las dos protestas contempladas para el colectivo docente del 0-3.

Por su parte, el portavoz de Aspepc-sps, Andreu Navarra, ha asegurado que Niubó "miente" cuando afirma que sin presupuestos autonómicos no se pueden mejorar más las condiciones del colectivo docente, alegando que hay una "ampliación de créditos" pero que, para el Govern, "hay otras prioridades". "No puede ser que se firme un acuerdo con sindicatos minoritarios y enrocarse durante meses cuando la práctica totalidad de la plantilla ha salido a la calle a exclamar que esto no es un acuerdo de país", ha criticado.

La secretaria general de CGT Ensenyament, Ingrid Chavarria, ha resaltado que estas nuevas protestas están dirigidas a "todos los colectivos que trabajan en los centros" y no sólo a los docentes. "Pedimos a la consellera, al departamento, al PSC, que es hegemónico en todas partes, que se sienten a negociar. Esto no se detiene, va más allá de los sindicatos", ha subrayado.

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Por parte de la Intersindical, Laia Fonts ha remarcado que los sindicatos están dispuestos a "seguir plantando cara" en este nuevo ciclo de huelgas. "Lamentamos profundamente la energía que está destinando este Govern y esta consellera en propaganda contra nosotros, cuando lo que debería estar haciendo es dedicar energía en sentarse con el comité de huelga", ha concluido.