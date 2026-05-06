Robotech, el joven equipo de robótica de Mollerussa que se ha proclamado campeón del mundo en Houston

Nada más regresar de Houston el año pasado, tras haber logrado dos premios en el campeonato mundial de la First Lego League, el joven equipo de robótica Robotech Mollerussa empezó a investigar y a prepararse para el siguiente campeonato. Y este pasado fin de semana, tras más de 3.000 horas invertidas en el proyecto, han conseguido proclamarse campeones del mundo de la competición, la más grande del mundo STEM para estudiantes de primaria y secundaria, con más de 600.000 participantes de todo el mundo y 160 finalistas.

"Gracias a todas las horas de trabajo y el esfuerzo hemos podido vivir esta experiencia con mucha más seguridad, más preparados", expone Marc Perera, el líder de este particular equipo que, a diferencia de sus competidores, no tiene entrenador ni la estructura de una escuela detrás. Junto a él, Sergi Civit, Julià Domingo, Oriol Roure, Abril Armengou y Àneu Tarragó, todos de Mollerussa y de entre 13 y 17 años.

Una innovadora máquina para arqueólogos

Esta competición se divide en dos grandes áreas. Por un lado, un reto que consiste en construir, programar y dar vida a un robot con piezas Lego que sea capaz de realizar una serie de acciones y misiones sobre un tablero; por el otro, la presentación de un proyecto de innovación que este año estaba relacionado con la arqueología como temática.

Tras investigar el sector y hablar con más de 480 expertos de más de 100 entidades distintas vinculadas a la arqueología, Robotech detectó que el principal problema para los expertos del sector es que el trabajo de separar el sedimento en el laboratorio sigue siendo manual y poco preciso. Para ello han ideado Arkeodens, una máquina funcional que permite separar automáticamente los materiales por densidades y cribas para mejorar el análisis arqueológico. "La hemos presentado en distintas universidades y como vimos que podía tener potencial y que estaban interesados decidimos patentarla", explica Perera.

Acceder a la fase final en Houston requiere pasar primero por los campeonatos regionales y nacionales. La final nacional, pese conseguir el billete a Estados Unidos, no salió como esperaban. "Íbamos con unas expectativas altas pero siempre pueden pasar cosas y no pudimos ganar. Eso nos hizo mirar atrás, preguntarnos qué podíamos hacer. No nos paró y nos dio más ganas de afrontar esta final mundial y ganar, que era nuestro objetivo", expresa Perera, que afrontaba su última First Lego League al cumplir 17 años.

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Tras lograr el mayor éxito posible en Houston, ahora les toca decidir qué hacer el próximo año. "Nos tenemos que reunir y hablar para ver cuál será el próximo reto, si continuamos o no". Eso sí, y más allá de los premios y reconocimientos, esta aventura iniciada en 2022 les ha aportado "un gran aprendizaje para el futuro que se aplicará en cualquier ámbito".