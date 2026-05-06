Montserrat abre la reserva para asistir a la plegaria con el Papa: los 10 pasos para conseguir plaza

La abadía de Montserrat ya ha habilitado un apartado específico en su página web en el que anuncia la próxima visita del Papa León XIV, detalla los actos en los que participará y ofrece las primeras recomendaciones para todos aquellos que tengan previsto acudir al monasterio ese día.

Además, el recinto ya ha abierto las reservas para quienes quieran participar en directo, desde las plazas exteriores, en el rezo del Santo Rosario del próximo 10 de junio junto al Pontífice.

Cómo hacer la reserva

Estos son los 10 pasos que deben seguirse para completar la inscripción:

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