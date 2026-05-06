Visita papal
Montserrat abre la reserva para asistir a la plegaria con el Papa: los 10 pasos para conseguir plaza
Guía práctica para participar en uno de los actos centrales de la visita de León XIV al monasterio el próximo 10 de junio
La agenda del Papa como jefe de Estado en España: reunión con Pedro Sánchez, visita a los Reyes y discurso en el Congreso
David Bricollé
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La abadía de Montserrat ya ha habilitado un apartado específico en su página web en el que anuncia la próxima visita del Papa León XIV, detalla los actos en los que participará y ofrece las primeras recomendaciones para todos aquellos que tengan previsto acudir al monasterio ese día.
Además, el recinto ya ha abierto las reservas para quienes quieran participar en directo, desde las plazas exteriores, en el rezo del Santo Rosario del próximo 10 de junio junto al Pontífice.
Cómo hacer la reserva
Estos son los 10 pasos que deben seguirse para completar la inscripción:
- Acceder a la web del Monestir de Montserrat: "www.abadiamontserrat.cat".
- Entrar en el apartado de reservas, situado en la parte superior derecha.
- Pulsar sobre la opción "Haz tu reserva".
- Se abrirá una página con distintos actos disponibles. Uno de los más visibles es el correspondiente a la visita del Santo Padre León XIV.
- Dentro del recuadro específico del acto aparece un botón rojo para reservar. Antes de continuar, un mensaje informa de que ese día la carretera estará cerrada y que será necesario escoger un sistema de transporte: aéreo o cremallera.
- A continuación, debe seleccionarse una de las zonas exteriores habilitadas. Aunque el recinto está dividido en seis espacios, los asistentes pueden escoger entre tres: la plaza del Museu, la de Sant Jordi o la zona del hotel, esta última de pie. También debe indicarse la hora, que por ahora solo permite la franja de las 12.00 horas, y el número de personas. Después se abre un formulario con datos personales como nombre, apellidos, género, fecha de nacimiento, país de residencia, DNI y código postal.
- Tras continuar, aparece un nuevo aviso para elegir el sistema de transporte de acceso a Montserrat. Hay cuatro opciones disponibles: Cremallera de Montserrat ida y vuelta, Aeri de Montserrat ida y vuelta, tren FGC + cremallera desde Barcelona ida y vuelta, o tren + Aeri de Montserrat desde Barcelona ida y vuelta.
- Una vez escogido el transporte, se abre un panel con horarios de acceso desde las 6.15 hasta las 11.15 horas. También se muestra el precio de la opción seleccionada.
- Después de elegir transporte y horario, se accede a una última pantalla para rellenar nuevamente datos personales, como nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y lugar de residencia.
- Finalmente, solo queda aceptar los términos y condiciones para completar la reserva. La confirmación llegará tanto al móvil como al correo electrónico facilitados.
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