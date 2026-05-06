Ramon Lamiel, director del SCT, sobre la AP-7: "Hay tramos con problemas, pero no es de las vías más peligrosas"

Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), compareció en la Comissió d'Interior i Seguretat Pública para explicar las cifras de siniestralidad de Catalunya en lo que llevamos de año, así como para referirse a la situación de la AP-7, la arteria de movilidad más importante del litoral español, que desde que entró en vigor la retirada de los peajes (2021) ha visto cómo se incrementan los accidentes en un 40% y la mortalidad en un 13%.

"Hicimos una auditoría con el RACC y la AP-7 no aparece entre las vías con mayor peligrosidad", comenzó Lamiel, aunque reconoció que "hay tramos con problemas". El director del SCT mostró un gráfico con las intensidades de tránsito de la vía, para demostrar que "se ve claramente que la máxima agitación de movilidad en esta autopista está en Catalunya. Luego un pico en valencia, otro en Alicante y otro más bajo en Murcia. Pero la mayor agitación de movilidad, muy interna, está en Catalunya".

Con esto quiso exponer que "el volumen de movilidad y agitación que congregan los kilómetros de autopista que pasan por Catalunya no tienen nada que ver con lo que pasa, ni en el resto de la AP-7, ni en el resto de la península. Eso es algo dicho por el propio Ministerio de Transportes, con los que tenemos una relación muy fluida".

"Los datos nos dicen claramente que la máxima agitación de movilidad en la autopista AP-7 está en Catalunya. Los datos no son comparables a ninguna otra parte de la península" Ramon Lamiel — Director del SCT

Camiones

Respecto al incremento del tránsito de camiones y su implicación en los accidentes graves, Lamiel incidió en el mismo concepto: "Hemos comprobado que el tránsito de estos vehículos pesados, entran los mismos camiones por La Junquera que los que salen por Ulldecona. Unos 13 mil camiones. Con la gran diferencia de que en La Jonquera hay tres carriles y en las Terres de l'Ebre hay sólo dos".

¿Cómo está yendo la siniestralidad en la AP-7 en 2026? Según Lamiel, lleva una línea positiva: "En lo que llevamos de año se han registrado 3 víctimas mortales. Son las mismas que las de 2019, que es el año de referencia para comparar los cálculos en toda Europa. En 2022 tuvimos 10, que fue el año que tuvo el mayor impacto por la liberalización. 4 muertos en 2023, 3 en 2024, 6 en 2025 y ahora hemos vuelto a, lo que se llama en términos estadísticos, una vuelta a la media".

Tráfico en la AP7 a su paso por La Roca del Vallès / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El director del SCT analizó la AP-7 por tramos, señalando que "la mayor siniestralidad se acumula en los tramos de la zona de Barcelona, no en Girona. Los tramos son del km 0 al 127 (La Jonquera a La Roca del Vallès), del 127 al 136 (hasta Granollers), del 136 al 162 (tramo central del Vallès, enlace con la C-58 y uno de los más conflictivos), del 162 a 213 (de Martorell a Vilafranca del Penedés), del 213 al 265 (hasta Cambrils) y el último tramo, del kilómetro 265 al 345, de Cambrils a Ulldecona, que es el único tramo donde hemos podido reducir las víctimas respecto al año pasado. Algo tendrán que ver las medidas que llevamos implantando en esa zona".

Lamiel habló de la alta siniestralidad en el tramo central por "un problema estructural en el enlace con la C-58, pero ya hay proyecto para ejecutar y se hará el año que viene: salir de la AP-7 en doble carril hacia la C-58 y estirar la B-30. Eso reducirá este problema estructural".

Medidas para solucionar

Respecto a las medidas a impulsar para reducir la siniestralidad, la primera que mencionó es la de incrementar el "control de los 345 kilómetros de autopista a su paso por Catalunya y declarar la AP-7 una zona de control de velocidad. Ahora mismo tenemos 10 carros (radares) que estaban en otras vías y los hemos puesto en la AP-7 para intentar tener el mayor control posible sobre esta vía".

En segundo lugar, recalcó "medidas para la separación de flujos de movilidad entre la AP-7 y la C-58. Hay un proyecto de carretera propiamente, el nuestro se centraba más en los flujos". También habló de consolidar medidas para evitar adelantamientos de camiones en las Terres de l'Ebre, "con un sistema de velocidad variable que ya se está ejecutando".

"Estamos trabajando en instalar un sistema de velocidad variable en 150 km de autopista, desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell, reforzado con inteligencia artificial. Esperamos licitarlo el próximo año" Ramon Lamiel — Director del SCT

Tal vez las medidas más novedosas fueron, por una parte, el anuncio de "una app para lanzar avisos a los conductores de la AP-7. Esto ya está en marcha y adjudicado. Se está ya diseñando y creando la aplicación". Por la otra, "instalar un sistema de velocidad variable en 150 km de autopista, desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell, reforzado con inteligencia artificial. Esto esperamos licitarlo el próximo año".

Por último mencionó "un sistema de predicción de accidentes en un tramo de 100 o 150 kilómetros, en un proyecto que hemos hecho con la Universitat Politécnica de Catalunya" y acabó reseñando "mayor formación a conductores de países terceros. Han pasado de 104 a 210 accidentes desde 2019. Necesitan formación".