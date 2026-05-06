Cortes de tráfico y pancartas: los docentes de L’Hospitalet llevan la protesta a la calle

Los docentes de L’Hospitalet han llevado este miércoles sus reivindicaciones a la calle, en una jornada en la que están previstas diversas protestas en los centros educativos previas al mes de huelgas. Un ejemplo es la concentración que ha llevado a cabo una treintena de docentes de la localidad, que han cortado el tráfico en el acceso a la calle Sant Rafael, a la altura de la avenida Isabel la Católica, al grito de “educación pública y de calidad”, “más recursos y menos discursos” y “huelga educativa”. Los educadores han mostrado pancartas en las que se podía leer: “Escuelas: las aulas están llenas; Personal: necesitamos atender; Instalaciones: o morimos de frío o de calor. Si el Departamento nos maltrata, nosotros luchamos”.

En declaraciones a la ACN, Maria Samper, profesora de un instituto de L’Hospitalet de Llobregat, ha remarcado que la jornada de este miércoles está pensada para informar a la población de que se abre un nuevo calendario de huelgas, con diversos cortes en el municipio. Ha añadido que a lo largo del día de hoy se informará al alumnado y se harán “algunas acciones” durante la hora del patio.

“La idea es publicitar y explicar por qué nos volvemos a movilizar con huelgas que durarán todo el mes en todo el territorio”, ha subrayado esta profesora durante el corte protagonizado por una treintena de docentes en las calles de L’Hospitalet.

En este sentido, ha pedido nuevas negociaciones con Educación, porque hasta ahora “no se han cumplido las demandas” del profesorado, tal como ha recriminado. Samper ha reiterado que en junio es “insoportable” dar clase por el calor, y ha reclamado soluciones al departamento.

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“Si el Gobierno decide negociar, cambiaremos y se acabará el curso con normalidad. Y no será así si el departamento se mantiene inamovible”, ha concluido.