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El aviso del presidente de Adeac, José Palacios: "Las duchas en la playa pueden ser un foco de infección"

"Preferimos que la gente se duche en sus casas, en sus hoteles o en los lugares donde se debe duchar, pero no en un espacio público", ha señalado

España, otra vez líder mundial en playas con Bandera Azul: 794 distintivos, 44 más que en 2025 y el 15% de todo el planeta

Algunos ayuntamientos optan por cerrar las duchas de las playas para ahorrar agua

Una persona se refresca en las duchas de Platja d'en Bossa, en Ibiza.

Una persona se refresca en las duchas de Platja d'en Bossa, en Ibiza. / TONI ESCOBAR

EFE

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¿Duchas en las playas? El presidente de Adeac, José Palacios, se ha mostrado contrario a la instalación generalizada de estos elementos en las costas porque pueden convertirse en "focos de infección" y su uso resulta poco coherente en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de preservar los recursos hídricos.

"Nunca ha sido necesario tener duchas para obtener el reconocimiento de playa con bandera azul", ha añadido en declaraciones a EFE el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). "Preferimos que la gente se duche en sus casas, en sus hoteles o en los lugares donde se debe duchar, pero no en un espacio público", ha señalado.

Insta a los usuarios a llevar una botella

Durante la pandemia del coronavirus las duchas estuvieron prohibidas en las playas "y no pasó nada", ha recordado Palacios, tras pedir a los usuarios que piensen en la salud del planeta ahorrando agua en las playas, pero también en su salud, evitando utilizar duchas que pueden ser focos de infección.

Como alternativa, según Palacios, los usuarios pueden llevar una botella de agua y rellenarla para quitarse la arena en las fuentes de agua potable, cuya presencia sí es obligatoria en las playas con bandera azul, porque es un requisito disponer de recursos para beber. Con ese agua se puede retirar la sal del cuerpo "a niños, personas mayores o a quienes puedan tener algún problema con la salinidad".

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Ha instado además a la población a quitarse la arena en la propia playa para que no se pierda y se quede allí, es muy sencillo hacerlo con una toalla o similar, ha añadido Palacios. En playas con espacios habilitados para personas con discapacidad sería importante contar con sistemas adaptados para quitarse la sal, preferiblemente una manguera que facilite al usuario distribuir el agua por donde quiera de manera sencilla, según el presidente de Adeac

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