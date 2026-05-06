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La portada de EL PERIÓDICO del 7 de mayo de 2026

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El Periódico

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 7 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de mayo de 2026

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TEMAS

  1. Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
  2. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  3. Descubierto en la Vall de Núria el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en los Pirineos: 'Pudo ser un campamento minero
  4. Oriol Mitjà: 'La letalidad de la variante de los Andes del hantavirus puede llegar al 40%
  5. El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos por atrincherarse con piedras en el castillo
  6. Denuncia a su novio por malos tratos, okupa su casa y graba desde allí vídeos eróticos para OnlyFans
  7. La fiscalía no tiene 'ninguna duda' del maltrato al bebé que fue hospitalizado en Vall d'Hebron y pide que los padres sigan en prisión
  8. Detenida una mujer de 31 años por matar a su pareja en un garaje de Salt (Girona)

La portada de EL PERIÓDICO del 7 de mayo de 2026

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Aitana F. V., la oceanógrafa valenciana que viaja en el crucero con el brote de hantavirus

La valenciana a bordo del barco del hantavirus rompe su silencio: "Yo me encuentro bien, estamos cuidándonos unos a otros"

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El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Tenerife en tres días

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La familia de Francisca Cadenas cree que su muerte estaba planificada y ve "poco probable" que participara una sola persona

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El crucero del hantavirus ya va rumbo a Canarias: la evacuación será el lunes y los 14 españoles harán cuarentena en Madrid

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¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico