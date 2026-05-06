Las 27 playas de la Costa Brava con Bandera Azul este 2026

Un total de 27 playas y 9 puertos de la Costa Brava han recibido este 2026 el distintivo Bandera Azul, que concede la Fundació per a l'Educació Ambiental. Se trata exactamente de las mismas playas que en 2025 ya obtuvieron este reconocimiento internacional, que premia la calidad y los servicios de estos espacios.

En cuanto a la distribución por provincias, la costa de Barcelona se sitúa a la cabeza, por delante de la Costa Brava y la Costa Dorada. La demarcación de Barcelona concentra 47 distintivos, repartidos entre 39 playas y 8 puertos deportivos. Tarragona acumula 42, con 35 playas y 7 puertos, mientras que Girona suma 36, distribuidos entre 27 playas y 9 puertos deportivos. En total, las 101 playas reconocidas se reparten en 40 municipios y tienen presencia en todas las comarcas del litoral.

En el cómputo global, Catalunya ocupa la cuarta posición con 125 playas y puertos distinguidos. Por delante se sitúan la Comunidad Valenciana, con 174; Andalucía, con 169, y Galicia, con 129.

Playas de Girona con Bandera Azul

Del Port (Llançà)

Grifeu (Llançà)

Empuriabrava (Castelló d'Empúries)

Cala Montgó (Torroella de Montgrí)

Canadell (Palafrugell)

Llafranc (Palafrugell)

Tamariu (Palafrugell)

La Fosca (Palamós)

Cala Cristus-Ses Torretes (Calonge i Sant Antoni)

Es Monestrí (Calonge i Sant Antoni)

Sant Antoni (Calonge i Sant Antoni)

Torre Valentina (Calonge i Sant Antoni)

Cala Rovira (Castell - Platja d'Aro - S'Agaró)

Platja Gran (Castell - Platja d'Aro - S'Agaró)

Sa Conca (Castell - Platja d'Aro - S'Agaró)

Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols)

Platja de Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols)

Platja Gran (Tossa de Mar)

La Mar Menuda (Tossa de Mar)

Cala Canyelles (Lloret de Mar)

Fenals (Lloret de Mar)

Platja de Lloret (Lloret de Mar)

Sa Boadella (Lloret de Mar)

Santa Cristina (Lloret de Mar)

Platja de Blanes (Blanes)

S'Abanell (Blanes)

Sant Francesc-Cala Bona (Blanes)

En cuanto a los puertos, espacios que también pueden obtener este sello de calidad, en el litoral de Girona hay 9, la costa de Barcelona acumula 8 y Tarragona cuenta con 7 más.

Puertos de Girona con Bandera Azul

Puerto de Llançà · Club Náutico Llançà

Puerto del Port de la Selva · Club Náutico Port de la Selva

Puerto Deportivo de Roses · Port de Roses SA

Puerto de l’Escala · Club Náutico l’Escala

Puerto de l’Estartit · Club Náutico L’Estartit

Puerto de Aiguablava · Club Náutico Aiguablava (Begur)

Marina Palamós, SA

Puerto Marina Port d’Aro · Club Náutico Port d’Aro

Puerto de Blanes · Club de Vela Blanes

Playas accesibles

En cuanto a la accesibilidad, el 79% de las playas catalanas con Bandera Azul están adaptadas, el porcentaje más elevado del Estado. Le siguen Andalucía, con un 67%, y Canarias, con un 64%. En el conjunto estatal, el 82% de las playas candidatas están adaptadas, el 72% disponen de punto accesible y el mismo porcentaje cuentan con silla anfibia. Además, el 59% ofrecen baño asistido con personal especializado.

En el ámbito ambiental, 63 playas catalanas cuentan con praderas de posidonia a menos de dos kilómetros. De estas, el 86% están protegidas como Hábitat de Interés Comunitario, el 75% disponen de sistemas de control de las praderas y el 43% realizan seguimiento de especies invasoras. También el 51% cuentan con boyas ecológicas para limitar el fondeo de embarcaciones y en el 46% se han retirado estructuras de anclaje de hormigón, con el objetivo de reducir el impacto sobre estos ecosistemas.

En el conjunto del programa, los motivos de exclusión más frecuentes siguen siendo la pérdida de la calidad excelente del agua de baño y el incumplimiento de la normativa de costas. El mantenimiento de las cifras en Cataluña evidencia el comportamiento más estable de todas las comunidades.

Este galardón, reconocido internacionalmente y presente en países de los cinco continentes, evalúa y premia la gestión ambiental, la seguridad de las zonas de baño y de sus instalaciones, la correcta prestación de los servicios y la información y educación ambiental. Además, la calidad del agua de baño debe haber obtenido la calificación de “Excelente”, de acuerdo con la Directiva 2006/7/CE, que regula la gestión de la calidad de las aguas de baño.