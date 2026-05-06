Un nuevo robo de cobre entre Sant Andreu y Montcada provoca retrasos en la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies

Un nuevo robo de cobre en la red de Rodalies, esta vez entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu, ha provocado grandes retrasos y ha complicado la movilidad en Barcelona durante buena parte de la mañana de este miércoles. En concreto, se han visto afectadas las líneas R2, R2Nord y R11, que han sufrido demoras de hasta 40 minutos de media en sentido Barcelona durante algunos minutos. En dirección a Granollers, los retrasos tampoco han bajado de los 30 minutos. Para intentar minimizar los retrasos, algunos de los trenes que tenían por destino el Aeropuerto han acabado su recorrido en Sants, según han informado fuentes de Renfe, que han invitado a los pasajeros a usar "modos alternativos de transportes" para llegar hasta las estaciones de Bellvitge, El Prat y el mismo aeropuerto.

Estas incidencias, que han afectado sobre todo a usuarios del Vallès y también a los pasajeros que suelen usar las estaciones de El Clot - Aragó o Passeig de Gràcia, llegan la primera semana en la que la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, ha asegurado que la mayoría de líneas --todas menos la R2Sud-- están ya "normalizadas". De hecho, tras más de tres meses de gratuidad el servicio de Rodalies vuelve a ser de pago este sábado.

Reuniones de usuarios

Las plataformas de usuarios, como Dignitat a les Vies, aseguran que el Govern ha querido correr más de la cuenta para poder volver a cobrar por el uso de los trenes y considera que incidencias como la de este miércoles, sumados a los tramos cerrados que persisten en líneas como la R3 o la R15 no permiten dar "por normalizada" la red ferroviaria catalana. Este miércoles Dignitat a les Vies podrá tratar estos temas en las reuniones que tienen previstas con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y el de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; que se desplazarán hasta Barcelona y se reunirán con la plataforma por separado.

El robo de cobre es un acto vandálido que se ha cronificado en la red de Rodalies y que siempre provoca grandes retrasos, ya que deja fuera de servicio parte de la señalización de la infraestructura, por lo que los maquinistas no tienen indicaciones sobre el terreno de si deben proseguir o no su marcha, por ejemplo. Desde octubre, una de la línea más afectadas por estos robos ha sido la R3, en concreto entre Montcada y La Garriga. Las obras de desdoblamiento y de adecuación de la estación de Montcada Bifurcació que han obligado a cortar el tráfico ferroviario allanaron el terreno para que los ladrones actuaran. Hasta ocho personas han sido detenidas en el último año por robos similares.