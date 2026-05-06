Los Mossos registran a alumnos de un instituto de Mataró en busca de una pistola táser

Los Mossos d'Esquadra registraron este miércoles a alumnos de un instituto de Mataró en busca de una pistola táser, según ha confirmado el cuerpo policial a la ACN.

Fue el propio centro educativo el que alertó a la policía catalana ante la sospecha de que un alumno llevaba encima esta arma. Agentes de los Mossos se desplazaron hasta el instituto y registraron a los estudiantes en presencia de docentes.

Registro en una clase

El registro se llevó a cabo en una única clase de 3º de ESO, donde se sospechaba que podía encontrarse el dispositivo, que finalmente no apareció.

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Los Mossos harán seguimiento del caso ante posibles nuevas señales de alerta.