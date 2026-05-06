Sucesos
Los Mossos registran a alumnos de un instituto de Mataró en busca de una pistola táser
El centro alertó a la policía ante la sospecha de que un estudiante llevaba el arma y los agentes registraron una clase de 3º de ESO sin hallar el dispositivo
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Los Mossos d'Esquadra registraron este miércoles a alumnos de un instituto de Mataró en busca de una pistola táser, según ha confirmado el cuerpo policial a la ACN.
Fue el propio centro educativo el que alertó a la policía catalana ante la sospecha de que un alumno llevaba encima esta arma. Agentes de los Mossos se desplazaron hasta el instituto y registraron a los estudiantes en presencia de docentes.
Registro en una clase
El registro se llevó a cabo en una única clase de 3º de ESO, donde se sospechaba que podía encontrarse el dispositivo, que finalmente no apareció.
Los Mossos harán seguimiento del caso ante posibles nuevas señales de alerta.
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