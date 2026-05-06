Niubó admite que la mitad de los centros del plan piloto de los Mossos han recunciado al programa

La consellera de Educació, Esther Niubó, ha asegurado este miércoles que en estos momentos tan solo siete de los catorce centros educativos previstos en la prueba piloto para desplegar agentes de policía de paisano en escuelas siguen formando parte del proyecto.

En una entrevista con TV3 recogida por Efe, ha vinculado la salida de estos centros a "la tensión mediática", alegando que el clima que se ha generado desde que se anunció el proyecto "no ayuda a poderlo tirar adelante si tienes a los claustros en contra".

"No me ha gustado el ruido mediático que se ha generado. La información salió antes que la valoración y seguramente explicamos tarde el proyecto, pero lo importante es dejar trabajar con tranquilidad a las direcciones que quieren participar", ha destacado Niubó.

La consellera ha recordado que el impulso de esta prueba piloto responde a la voluntad de "algunos servicios territoriales" para afrontar conflictos que surgen especialmente fuera de los centros pero que impactan dentro de ellos, que no existe la obligación de participar en el proyecto y que "no es una política decidida".

Nuevo ciclo de huelgas

Las declaraciones de la consellera coinciden con el conflicto por el ciclo de huelgas educativas impulsado por los sindicatos Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y la Intersindical, contra el acuerdo suscrito por Educación con CCOO y UGT y la negativa del departamento a reabrir las negociaciones.

El nuevo calendario de protestas, que da continuidad a las que se llevaron a cabo entre el 16 y 20 de marzo por todo el territorio, consta de tres jornadas de paro en toda Catalunya -los días 12 y 27 de mayo, así como el 5 de junio-, 12 más que se realizarán por territorios y, en paralelo, se ha convocado huelga en el sector 0-3 los días 7 y 20 de mayo.

Niubó ha manifestado su voluntad de sentarse a negociar con los sindicatos convocantes para el despliegue del pacto, del que ha dicho que es un "paso adelante" del que se verán resultados en los próximos cuatro años, y ha lamentado que la actual situación de prórroga presupuestaria en Catalunya impide mejorarlo.

"Los márgenes son los que son en estos momentos. En escenarios a futuro ya veremos, pero ahora mismo el margen es poco", ha reconocido la consellera, también ante la incógnita de si finalmente habrá un acuerdo para las cuentas de 2026.

Salidas y colonias

Ante las tensiones por parte de algunos docentes que se niegan a trabajar fuera del horario lectivo, como en salidas educativas y colonias, Niubó ha expresado que "legalmente se pueden negar" a hacerlo, pero ha instado a ser conscientes del "valor pedagógico" que tienen estas actividades.

"Me parece paradójico que precisamente en el curso que se compensarán estas salidas (pasando de los 0 a los 50 euros por noche fruto del acuerdo educativo) sea el año en el que algunos docentes decidan boicotear", ha criticado.

Por último, Niubó ha transmitido un mensaje de confianza a las casas de colonias que alertan sobre la posible pérdida de miles de puestos de trabajo si la situación se enquista, alegando que el Govern "no dejará caer" a un sector que ha calificado de "muy relevante" para Catalunya.