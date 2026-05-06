Mapa de las playas con Bandera Azul en Barcelona y resto de Catalunya

Este es el mapa de Banderas Azules en Catalunya para 2026. 125 playas y puertos catalanes han sido distinguidos con la Bandera Azul de 2026. Catalunya se sitúa así, tras Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, como cuarta comunidad española en este ranking anual, liderando la categoría de puertos. Barcelona concentra 47 distintivos, con 39 playas y 8 puertos deportivos. Tarragona suma 42, con 35 playas y 7 puertos, mientras que Girona alcanza 36, repartidas en 27 playas y 9 puertos deportivos.

Mapa de las Banderas Azules de Catalunya 2026

España sigue liderando el ranking mundial. El país concentra ya el 15% de todas las playas con Bandera Azul del mundo. Esta es la disposición sobre el mapa.