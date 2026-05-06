MAPA: ¿en qué países se encuentran las personas contagiadas por el hantavirus?

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adnahom, ha confirmado que los tres pasajeros sospechosos de haberse contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se encuentra fondeando Cabo Verde, "acaban de ser evacuados del barco" y ya están desplazándose hacia Países Bajos, donde recibirán atención médica. De momento, el brote ha registrado tres muertes: un matrimonio holandés y una mujer alemana.

Otro contagiado está siendo atendido en un hospital de Zúrich, en Suiza, según ha confirmado este miércoles la OMS. Con este caso, ya son ocho las personas afectadas por el brote.

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Para actuar ante esta situación la OMS ha anunciado que "se está trabajando con los países relevantes para apoyar su rastreo internacional de contactos, a fin de garantizar que las personas potencialmente expuestas sean monitoreadas y que se limite cualquier propagación adicional de la enfermedad".

Por otro lado, el médico del barco, que este martes presentaba un cuadro complicado que ha mejorado en las últimas horas, iba a ser transportado a las Islas Canaria pero será destinado a Países Bajos.

La evacuación de los primeros contagios

Según detalla el informe de situación del brote publicado por el Ministerio de Sanidad, los primeros pasajeros afectados se identificaron a principios del mes pasado. El 6 de abril, un pasajero holandés mostró un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. Con el paso de los días, su estado de salud empeoró progresivamente hasta fallecer el 11 de abril, antes que se le pudieran realizar pruebas microbiológicas. Su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Helena el 24 de abril.

Ese mismo día, también se evacuó a la mujer del pasajero fallecido rumbo a Sudáfrica, donde falleció poco después en el hospital el 26 de abril. El 4 de mayo se confirmó mediante PCR que la pasajera había dado positivo de hantavirus.

Un tercer pasajero, de origen británico, también fue trasladado en avión a Sudáfrica el 27 de abril, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos del hospital surafricano.