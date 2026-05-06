'Influencers' de Girona denunciados por incitar a la violencia contra "moros" en las redes sociales

Una treintena de entidades gerundenses provenientes de diferentes ámbitos (sociales, vecinales, sindicales, culturales o políticas) se han concentrado esta mañana en el Palacio de la Justicia de Girona para presentar una denuncia a la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio para manifestar su rechazo ante los "discursos de odio" difundidos en redes sociales. Ponen el acento en un vídeo publicado hace unas semanas en la cuenta de Instagram @dave.explora grabada en la plaza de la Independencia de Girona donde una persona (detrás de la cuenta girona_perdida y que ha eliminado el vídeo de su perfil) aseguraba que cuando se aburre va a "cazar moros" porque "quien delinque es moro". La cuenta de girona_perdida ha explicado a Diario de Girona que lo dijo porque "la mayoría de los delincuentes son moros" y que "si fueran catalanes o rusos también lo diría".

Ahora, piden que se abra una investigación contra los dos influencers por un delito castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel. El Ayuntamiento de Girona también ha denunciado el caso y, según les consta a los impulsores de la denuncia, también lo ha hecho la Generalitat de Catalunya.

Uno de los portavoces de las entidades, Ouheir Daraaoui, ha destacado esta mañana ante el Palacio de la Justicia que "la expresión moros denigra totalmente a la comunidad árabe". Además, tienen claro que "no se puede establecer una relación causal entre la población inmigrante y la delincuencia" y ha añadido que "la delincuencia también es discurso de odio". A todo ello, ha sumado que estas cuentas de Instagram tienen miles de seguidores, lo que todavía "agrava muchísimo más" la frase de "salir a cazar moros".

Daraaoui ha criticado que "mucha gente ha compartido" y sumado a los miles de visualizaciones hacen intuir que hay "mucho racismo detrás". "La ley es muy clara en este sentido", ha afirmado el portavoz, ya que "cuando hay muchas visualizaciones, el delito de odio se agrava". Por último, ha indicado que se presentarán como "acusación popular" en caso de que la fiscalía "abra una diligencia contra estas personas" que han publicado el vídeo.

"Un movimiento en auge"

Por otra parte, otra portavoz, Cristina Arana, ha señalado que "es peligroso" que este tipo de discursos en las redes sociales queden "impunes". "La libertad de expresión no sirve para decir cualquier cosa", espetó. En todo caso, también hizo hincapié en un caso concreto que han sufrido el Ateneo 24 de Junio, del que Aran forma parte, y el Ateneo Popular Salvadora Catà.

Ha denunciado que el mes de noviembre les "atacaron" pegando unas pegatinas con loctite, "muy difíciles de despegar", y se empezaron a preocupar en vista de que los ataques "fascistas" van en "aumento". De hecho, en abril sufrieron otro ataque similar. Lo que quieren es "poner freno en esto". "No puede ser que el fascismo siga campando sin límite alguno", ha reivindicado. El ataque se habría producido poco después de que la cuenta de Instagram girona_perdida les "atacara" en un vídeo, lo que "demuestra una relación inequívoca" entre la cuenta y "la extrema derecha".

Así, la concentración en el Palacio de la Justicia ha tenido el objetivo de "poner sobre la mesa estos delitos", para que sean "considerados" como tal y "sean denunciados". También han mostrado su preocupación porque ven que "este tipo de movimiento va en auge".

Noticias relacionadas

La cuenta de @girona_perduda ha explicado en Diari de Girona que no dijo que se dedicaba a "cazar moros para que sean moros", sino porque "la mayoría de los delincuentes son moros". "Si fueran catalanes o rusos también lo diría", detalló. También ha comentado que está "informando desde la libertad de opinión" y que a lo largo de su encuentro con dave.explora "tocaron todos los temas". Por último, ha añadido que llevará a cabo las "acciones oportunas" contra quien ha puesto la denuncia.