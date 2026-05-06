CCOO defiende el acuerdo educativo firmado con el Govern

CCOO ha defendido este miércoles el acuerdo educativo firmado con la Generalitat frente a las huelgas de los sindicatos que no firmaron el pacto. La central, además, ha presentado más de 1.000 nuevas dotaciones para reforzar la educación inclusiva.

El secretario general de CCOO Educació, Edu Núñez, ha señalado que el sindicato "respeta el derecho de huelga" aunque no comparte la estrategia de los convocantes: Ustec, Aspepc-sps, CGT y la Intersindical. Núñez ha asegurado que CCOO entiende a los profesionales "que expresan su malestar" porque el sistema educativo catalán arrastra "carencias estructurales" derivadas de años de infrafinanciación y de una creciente complejidad social que se refleja en las aulas. No obstante, ha defendido que la movilización "debe servir para alcanzar acuerdos" y ha subrayado que el pacto firmado -UGT también lo corroboró- representa "un hecho sin precedentes", con una dotación de más de 2.000 millones de euros en cuatro años.

En paralelo, CCOO ha enfatizado su condición de sindicato mayoritario en el conjunto del sistema educativo catalán, después de UGT, y ha señalado que Ustec "es el sindicado mayoritario únicamente en cuanto a personal docente no universitario".

Despliegue del acuerdo educativo

CCOO ha detallado las primeras medidas del despliegue del acuerdo, centradas en la mejora de la educación inclusiva con 1.038 nuevas dotaciones en los centros educativos.

Este miércoles, la consellera de Educació, Esther Niubó, ha explicado que el acuerdo educativo incluye la incorporación de 450 nuevos profesionales (educadores e integradores sociales, psicopedagogos, técnicos de apoyo a la escuela inclusiva) para "ayudar a los docentes a atender la creciente complejidad en las aulas".

Entre las medidas destacan 92 nuevas unidades de apoyo intensivo (SIEI), 25 unidades de refuerzo (SIEI+), 13 aulas integrales de apoyo y 200 nuevas plazas en centros de educación especial.

Asimismo, se incorporarán 100 integradores sociales (TIS), 39 psicopedagogos (EAP) y 12 profesionales en centros especializados en trastornos del desarrollo y la conducta (CRETDIC).

La responsable de pública de CCOO Educació, Ester Vila, ha subrayado que estas medidas buscan garantizar "una atención más individualizada y reducir ratios", especialmente en alumnado con necesidades educativas especiales. Mientras, la responsable de personal laboral, Sílvia Montero, ha anunciado el despliegue progresivo de personal sanitario en los centros, con la previsión de incorporar 290 enfermeras y 58 auxiliares en dos cursos.

Mejoras salariales y organizativas

El acuerdo contempla también mejoras retributivas para docentes y personal educativo, con una paga única y subidas progresivas del complemento autonómico.

En concreto, se fijan incrementos del complemento específico con efectos retroactivos desde enero de 2026, con pagos únicos en mayo de unos 838 euros para docentes de primaria y 857 para secundaria, así como mejoras mensuales para el personal de atención educativa de entre 310 y 390 euros y subidas también en la enseñanza concertada.

Por otro lado, el pacto impulsa un plan de desconexión digital y otro de desburocratización con más de 30 actuaciones para reducir tareas administrativas y "facilitar la labor docente".

CCOO ha insistido en que el acuerdo "no es solo un papel firmado", sino un "instrumento" para transformar el sistema educativo con medidas concretas.

El sindicato ha tendido la mano a los sindicatos no firmantes para que se sumen al despliegue del pacto y ha pedido "responsabilidad" para avanzar en soluciones que mejoren las condiciones laborales y educativas en Catalunya.