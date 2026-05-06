Más de 60.000 educadoras de la etapa 0-3 están convocadas a un paro general en toda España

Más de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas de infantil, públicas y privadas, están convocadas este jueves a un paro general en toda España para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales y, sobre todo, una ley estatal que reduzca la ratios, como ya se ha llevado a cabo en primaria y secundaria.

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) han convocado una huelga estatal ante la preocupación e indignación de las profesionales del primer ciclo de educación infantil, que cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales y atendiendo hasta a 8 bebés en cada clase, informa Efe.

CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 localidades. En Madrid será a las 11.00 horas frente a la sede de la patronal ACADE, antes de una gran manifestación a las 18:00 horas en la Puerta del Sol. En Barcelona, la concentración tendrá lugar a mediodía en los jardines de Paseig de Gràcia.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, ha hecho un llamamiento a todas las trabajadoras y familias para que secunden estos paros con el fin de que el Gobierno legisle para que la ratio no supere los 4 bebés menores de 1 año por educadora, 6 niños de entre 1 y 2 años, y 8 niños o niñas de entre 2 y 3 años por profesional.

Esperabé ha pedido a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que empiece a negociar con los sindicatos la modificación del decreto de 2010 que debe incluir esta reducción de ratios o bien que se incluya en el otro proyecto de ley sobre mejoras en las condiciones docentes que empezará a tramitarse en el Congreso.

Una pareja educativa por aula, apoyo docente para los menores de 3 años con necesidades educativas específicas, garantía de plazas públicas, mejora en las infraestructuras y en la climatización de las escuelas y una reducción de la atención directa de las educadoras inferior a las 38 horas, son otras de las reivindicaciones sindicales.

"Es una etapa donde no solo se socializa y se crece cognitivamente sino que puede compensar las desigualdades de origen económico y sociales", ha señalado Esparabé, tras incidir en que según la encuesta de Condiciones de Vida, en 2024, solo el 43% de las familias más pobres escolarizó a sus hijos en esta etapa.

Durante las concentraciones, las educadoras pedirán que las empresas que ganan las licitaciones para abrir una escuela infantil en un ayuntamiento o comunidad autónoma tengan perfil educativo y el coste no sea la prioridad.

"Se visualizará que hay un modelo estructural que precariza y que no da soluciones ni a los educadores ni a este ciclo educativo inicial", ha señalado también el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, que ha lamentado que en los procesos de licitación las empresas "busquen márgenes de rentabilidad".

Por otra parte, CCOO también ha avisado de que mañana estará vigilante para que se cumpla el derecho a la huelga y ha denunciado que en algunas comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura pidan unos servicios mínimos del 50%.

Este paro estatal se produce después de que la plataforma PLEI mantenga una huelga indefinida en Madrid que dura ya un mes, mientras que otros sindicatos como USO también han convocado paros durante varios días en Madrid, Catalunya y Andalucía.

El Ministerio de Educación ha señalado recientemente que ya está trabajando en legislar una reducción del número de niños en las aulas en el primer ciclo de Educación Infantil, que atiende a un alumnado cercano a las 468.000 niñas y niños.