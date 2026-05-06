Hantavirus en el crucero MV Hondius, hoy en directo: última hora de la OMS, contagios, síntomas y desembarco en Canarias

Las autoridades sanitarias han informado de que se ha declarado un foco de hantavirus en el crucero MV Hondius, que cubría su travesía por el Atlántico partiendo desde Ushuaia (Argentina) y con destino a Cabo Verde. Por el momento, han muerto tres personas. El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Ninguno de los catalanes tiene "ningún síntoma" y los cinco se encuentran "perfectamente bien de salud y tranquilos", según confirma a EL PERIÓDICO el secretario de la Aspcat, Esteve Fernández.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete el número de posibles personas infectadas por el brote, incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas de distinta consideración. De los siete casos, dos han sido confirmados en laboratorio y los otros cinco son considerados sospechosos. Tres de los casos activos serán evacuados hacia Países Bajos en las próximas horas. mientras se decide el destino final del barco.

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Riesgo muy bajo En todo caso, según el Ministerio de Sanidad, aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias. "El riesgo para la población española se considera muy bajo", ha dicho este martes por la tarde el departamento ministerial. Por su parte, la Generalitat ha asegurado que los cinco residentes en Cataluña a bordo del crucero MV Hondius están "en buen estado de salud y tranquilos". Además, entre los pasajeros del crucero afectado hay tres madrileños sin síntomas, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. También se conoce que la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez es una de las catorce personas españolas que viajan en el crucero en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Transportes especiales Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados 'ad hoc' para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. Según Sanidad, España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles. En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, se ha decidido trasladar ya al médico del crucero a Canarias. En un principio las autoridades españoles mostraron sus reservas a que el barco hiciera escala en Canarias, lo mismo que el Gobierno de Canarias, cuyo presidente dijo que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su colaboración en una carta.

Siete personas La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres fallecidos y una persona se encuentra en estado crítico en Sudáfrica. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido. Una vez allí, la tripulación y los pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias, ha explicado Sanidad en un comunicado.

España acogerá en Canarias al crucero del hantavirus y a su médico en grave estado Como ya hemos explicado, España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad. España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado. El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo para acober el crucero tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según Sanidad. La embarcación MV Hondius se encuentra fondeado en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo una evaluación en el barco para determinar las acciones a seguir.

El crucero afectado por el hantavirus planea ir a Canarias tras evacuar a enfermos El buque afectado por un brote de hantavirus prevé dirigirse a las Islas Canarias una vez evacúe hacia Países Bajos a los tres pasajeros que requieren atención médica urgente, según ha informado este martes la empresa operadora. La compañía actualizó así la ruta del crucero tras haber informado previamente este martes que preparaba la evacuación médica de las dos personas que necesitan ser hospitalizadas, así como a otra relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo. Los enfermos serán trasladados a Países Bajos mediante aeronaves especializadas tras un paso previo por Cabo Verde, según dijo en un comunicado la firma Oceanwide Expeditions, que añadió que no puede precisar las fechas exactas en que tendrá lugar ese procedimiento.

España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias a petición de la OMS El Ministerio de Sanidad ha informado de que España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario". El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará "puntualmente sobre su implementación", según el Ministerio de Sanidad. La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad. Lea aquí la noticia completa.

La OMS solicita al Gobierno de España que acoja la embarcación en las Islas Canarias La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario. En este momento, dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. El puerto en el concreto aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

Un experto recuerda que el hantavirus muta con facilidad El catedrático de Ingeniería Genética y profesor de Virología en la Universidad Europea, José Rivera, destaca que, a día de hoy, no se puede descartar ninguna hipótesis. "En esta familia de virus hay un periodo de incubación que puede durar entre una y seis semanas, por lo que pudieron haberse contagiado antes o en el propio barco", advierte. Y recuerda que es un virus que muta con facilidad.

Ushuaia sostiene que es improbable que el brote se originara allí Es "improbable" que el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', que dejó tres muertos durante una travesía por islas remotas del Atlántico, se originara en Ushuaia, dijo a la agencia AFP una autoridad sanitaria de la ciudad argentina del "fin del mundo". "Para nosotros es muy improbable. Para sospechar de una fuente de contagio local deberíamos tener algún caso de hantavirus en la provincia, y ello no ocurre", dijo el director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Petrina. Añadió que se llevaron a cabo todos los controles sanitarios mientras el barco estuvo en el puerto de la gélida Ushuaia, capital provincial a 3.000 Km al sur de Buenos Aires. El crucero partió de Ushuaia el 1 de abril hacia la islas remotas del Atlántico. "Cada embarcación tiene un plan de control de roedores con auditorías externas. En este caso el barco fue sometido a ese control sin presentar novedades. Inclusive se colocaron cabos de amarre con discos antiroedores", señaló Petrina. El funcionario también relativizó un contagio de la enfermedad a través de los alimentos o de las personas que tuvieron contacto con el crucero. Tampoco en Tierra del Fuego no existen registrados casos de hantavirus porque el tipo de ratón que transmite la enfermedad no habita la zona, añadió. Según el Ministerio de Salud de la provincia, la zona endémica de hantavirus en el sur del país se localiza principalmente en las cordilleras de las provincias sureñas de Neuquén, Río Negro y Chubut.