¿De dónde viene el hantavirus detectado en el crucero? La ciencia investiga varias especies de ratones salvajes como posible origen del brote

Los hantavirus son una familia de patógenos originados en los roedores. Según explican los expertos, existen distintas cepas de virus asociadas a diferentes especies de ratas y ratones de todo el mundo. En el caso del crucero donde se ha detectado un brote de esta enfermedad, los primeros análisis sugieren que los infectados están sufriendo una de las “variantes del virus más agresivas” descritas hasta la fecha de esta infección. Esto ha obligado a poner en marcha una investigación para esclarecer el origen del virus y, sobre todo, cuál es la especie de roedor que ha originado este brote. Por el momento, según apuntan algunos especialistas, en el punto de mira se sitúan al menos dos tipos de roedores originarios del continente americano y que, hasta ahora, han sido descritos como posibles portadores de las variantes más agresivas del hantavirus.

La ciencia ha descrito decenas de familias distintas de hantavirus. Todas ellas, provenientes de roedores salvajes que habitan en hábitats rurales (y no de las ratas que suelen verse en las ciudades). Por un lado, afirman los expertos, están los virus originados en roedores del continente americano y, por otro lado, los que circulan por ratones de Europa y de Asia. En su estado natural, estos virus solo circulan entre las ratas salvajes pero en algunas ocasiones, tal y como parece haber pasado en el crucero, estos patógenos pueden infectar a humanos tras la exposición directa a animales infectados o a sus heces. Los expertos afirman que las cepas de hantavirus originarias de roedores americanos suelen dar lugar a enfermedades más graves y a problemas cardiorespiratorios mientras que las que provienen de animales europeos o asiáticos suelen derivar en problemas renales y enfermedades que, por lo general, resultan más leves.

Los científicos afirman que las cepas originarias de roedores americanos suelen dar lugar a enfermedades más graves y a problemas cardiorespiratorios mientras que las que provienen de animales europeos o asiáticos suelen derivar en problemas renales y enfermedades más leves

Cepa del virus

Todavía no se sabe muy bien cuál es la cepa exacta que está causando las infecciones en el crucero. Las autoridades sanitarias afirman que están estudiando de cerca el caso para identificar el origen del brote y evitar más los contagios. Por el momento, debido a las características de las infecciones, los principales sospechosos parecen ser el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), típico de Estados Unidos, y en el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), muy común en el cono sur de América. El segundo, de hecho, destaca como una de las especies de roedores salvajes más típicas de Argentina, lugar desde donde partió el crucero donde se han detectado las infecciones. Algunos estudios estiman que un 5% de los ejemplares de esta especie es portador del hantavirus y ya se han documentado casos de transmisión del virus de estos animales a humanos.

Algunos estudios sugieren que el 5% de los ratones colilargos, unos roedores salvajes muy comunes en Argentina, pueden ser portadores del virus

Los expertos recuerdan que la gran mayoría de infecciones de hantavirus solo se producen tras la exposición directa a animales infectados o a heces de roedores enfermos. Por eso mismo, para evitar más contagios, las autoridades sanitarias están intentando encontrar el origen exacto del brote y los roedores que lo han originado ya sea en el interior del crucero o en el punto de partida original de la embarcación. Hasta la fecha solo se ha descrito un único hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona. Se trata del llamado "virus de los Andes", una variante detectada hace 30 años en Argentina y que, según relatan los expertos, solo se contagia tras contactos muy estrechos con personas infectadas como, por ejemplo, entre parejas sexuales o entre pacientes hospitalizados y el personal sanitario que los atiende.