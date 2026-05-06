El Gobierno respalda el plan de la central reversible de la Baells con una ayuda de 6 millones de euros

El Gobierno muestra apoyo al proyecto de crear una central reversible en el embalse de la Baells (Berguedà). El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado una ayuda de 6 millones de euros solicitada al programa del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) para impulsar soluciones de almacenamiento energético.

La implicación del ministerio, detallan fuentes conocedoras del proyecto, supone un reconocimiento institucional a la solidez técnica del plan y a la necesidad estratégica de esta actuación para avanzar en la transición energética y disponer de más capacidad para almacenar energía.

En el contexto de la descarbonización, es clave disponer de baterías para no depender de la luz del sol y poder acceder a la energía en todo momento. Además de los campos de baterías, una de las fórmulas para lograrlo y aportar más flexibilidad al sistema es la construcción de centrales hidroeléctricas de bombeo como la de la Baells. Estas infraestructuras bombean el agua durante el día, cuando la energía es más barata y generan energía durante la noche o cuando conviene mediante la caída del agua por gravedad.

Fase inicial

De momento, el proyecto de la Baells se encuentra actualmente en una fase inicial de desarrollo, elaboración y tramitación. Los costes de esta primera fase están dimensionados en torno a los 15 millones de euros. En este caso, la ayuda solicitada, de 6 millones, contribuirá a financiar esta etapa previa, imprescindible para definir el alcance técnico y administrativo de una infraestructura que, en caso de avanzar hacia la ejecución de las obras, requerirá más adelante una inversión superior a los 400 millones de euros.

La apuesta del Gobierno por la electrificación y el almacenamiento se enmarca en la nueva asignación de 670 millones de euros del Plan de Recuperación anunciado este miércoles por la ministra Sara Aagesen. Dentro de ese paquete, se prevén 165 millones para siete proyectos de bombeo hidroeléctrico, entre los que La Baells aspira a situarse como una de las dos principales actuaciones en Catalunya.

Los promotores de la central hidroeléctrica reversible son Verbund y E-Storage, que contarán con el apoyo de L'Energètica, la compañía eléctrica pública de la Generalitat que semanas atrás explicó que se sumaría al proyecto.

Contrapartidas

Uno de los próximos retos, además de avanzar en la tramitación inicial, es conseguir más apoyo territorial, después de que las consultas realizadas en los municipios implicados como Vilada, la Nou de Berguedà i Cercs mostraran un rechace mayoritario a la nueva central.

Una de las contrapartidas anunciadas por los promotores son la bonificación de un 40% de la factura de la luz a los vecinos, además de otras mejoras en las calles de los municipios afectados. En Cercs, el gobierno municipal ha repetido en varias ocasiones que no aceptarán la central si no se avanza en la demolición y renaturalización de los restos de la antigua central térmica de la localidad.