Tribunales
Condenado un camarero de Benidorm a seis meses de cárcel por humillar y agredir a dos clientes por su orientación sexual
La Audiencia de Alicante también le impone varias multas y declara probado que el autor llamó "maricones" y "mariquitas" a las víctimas
EP
ALICANTE, 6 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por un delito cometido con ocasión de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución al camarero de un 'pub' de Benidorm que se dirigió a dos clientes de forma humillante y con intención de menospreciarlos por su orientación sexual. La Sala la ha impuesto también otra sanción de la misma cuantía como autor de dos delitos de lesiones, ya que golpeó a las víctimas cuando estas trataron de abandonar el local.
Además, deberá indemnizar a cada uno de los perjudicados con 440 euros por las lesiones y los daños morales que sufrieron a consecuencia de los hechos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Tal y como declara probado el tribunal en la sentencia del caso, el camarero, que trabajaba en un 'pub' de Benidorm especializado en espectáculos musicales en directo, se acercó la noche del 30 de octubre de 2022 a la mesa en la que estaba las víctimas y les preguntó: "Oye, ¿sois maricones?".
Posteriormente, cuando los perjudicados intentaron abandonar el local, el condenado, movido por sus prejuicios hacia su orientación sexual y con la finalidad de menospreciarlos y ofender su dignidad, dijo, delante del resto de clientes, "ya se van los mariquitas", mientras realizaba un gesto de burla.
A continuación, ya en la puerta del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo, donde continuó dándole patadas. El otro perjudicado trató de mediar para que parara la agresión y entonces el camarero le dio un cabezazo en la sien. Ambas víctimas necesitaron asistencia sanitaria tras la agresión.
La sentencia, dictada después de que el condenado y la acusación pública alcanzaran un acuerdo de conformidad respecto de los hechos y la pena, ha sido declarada firme.
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