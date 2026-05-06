Colapso en las Urgencias de València: "Mi madre de 86 años lleva 110 horas esperando en una sala cerrada y desorientada"

El aumento de la presión asistencial es una tónica en los hospitales valencianos después de varios días festivos consecutivos. Este lunes, después del puente del 1 de mayo, varios servicios de Urgencias de València ciudad han sufrido el aumento del número de pacientes pendientes de atender e ingresar. Esto se produce en un momento con pocas camas disponibles en planta y provoca situaciones al límite: largas esperas en triaje de hasta 11 horas en centros como el General de València o demoras de más de cuatro días para conseguir una vacante en planta.

Es la que le ocurre a una mujer de 86 años, vecina de Alboraia, que lleva 110 horas en Urgencias del hospital Clínico de València. Llegó allí por una infección y, al necesitar pasar a planta, se encuentra en la sala de preingreso desde hace más de cuatro días. Su hijo denuncia la situación porque este espacio ha provocado un empeoramiento en la salud de su progenitora: "Tiene una desorientación total de tiempo y espacio porque la sala no tiene ventanas y está continuamente con la luz blanca encendida -, explica Juan Jesús-. Ha comenzado a tener alucinaciones que no derivan de la infección que está controlada". "Es una tortura -, añade-, más para una mujer de 86 años".

En la mañana del lunes, ha interpuesto una queja al centro y no descarta una denuncia "por daños y negligencia en los servicios" de la sanidad pública. Sus críticas son hacia el sistema y no hacia los profesionales, quienes les han ofrecido un "10 en atención". Ellos, explica, son "conscientes de las pésimas condiciones" del servicio de Urgencias, pero no "pueden hacer mucho más".

¿Cuándo obtendrá una cama? No lo sabe porque el personal no se atreve a darle una estimación. Mientras tanto, solo puede estar con ella 30 minutos al día porque la sala de preingreso es pequeña. Los pacientes no pueden prácticamente ni caminar y, en el caso de su madre, también está perdiendo fuerza muscular.

El Clínico tiene en marcha obras en algunas de sus plantas, como es el caso de la unidad de Psiquiatría, lo que hace que pierda algunas de sus camas mientras dura la reforma. Y eso podría estar detrás del aumento de la saturación en picos de presión asistencial. CCOO explicaba ese lunes que el servicio está "desbordado" y que los pacientes "están hacinados", sin olvidar que el personal "está sobrecargado y al límite". En principio, la legislación marca el tiempo máximo de espera en preingreso en 48 horas, más de la mitad de las que lleva la vecina de Alboraia de 86 años.

Desde el centro, explican que los lunes es un "día de mucha actividad asistencial, con muchas personas mayores que acuden por descompensaciones", pero asegura que "actualmente, no hay ningún paciente que lleve esas horas"

11 horas de triaje en el General

Los problemas se han producido también el hospital General del Cap i casal, pero en este caso por la masiva afluencia de gente que provocó ayer lunes esperas de hasta 11 horas en el triaje. "El atasco era grande este lunes", explicaba una paciente que estuvo nueve horas en Urgencias. Según explicó el personal, "estaban derivando a gente a otros hospitales ante la ausencia de camas". En principio, algunos se enviaban al hospital de Manises, el más cercano geográficamente. Un día después, fuentes oficiales de General aseguran que el martes "no hay saturación, ni largas esperas generalizadas" y explican que, en estos momentos, se está llevando a cabo la tercera fase de la reforma de Urgencias. Por eso, hay un protocolo para derivar al Punto de Atención Sanitaria (PAS) más cercano a los casos clasificados de "bajo nivel de complejidad".

Noticias relacionadas

Cabe recordar que este hospital de la avenida del Cid aprobó en diciembre, en el momento de mayor presión asistencial por la gripe, un protocolo para poder derivar pacientes de Medicina Interna a hospitales privados. Es otro centro que está en obras y tiene en marcha la construcción de un nuevo edificio de consultas externas que, una vez finalizado, permitirá incrementar su número de camas en un centenar.