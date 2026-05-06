El caso de hantavirus en el Berguedà: el único precedente reciente de la enfermedad en Catalunya

El brote de hantavirus detectado en un crucero en el Atlántico, con varias personas afectadas y al menos tres muertos, ha vuelto a poner el foco en este virus poco frecuente pero potencialmente grave. Aunque los casos son excepcionales, Catalunya ya registró un precedente reciente: el de un paciente del Berguedà diagnosticado en 2024, el único caso autóctono confirmado en los últimos años.

La evolución del caso fue grave en un primer momento: a principios de octubre, el hombre, residente en una zona rural de la comarca, tuvo que ingresar en el hospital, pasando por la unidad de cuidados intensivos (UCI). Durante la estancia hospitalaria se recogieron muestras para identificar el agente causante y, a inicios de noviembre, el Centre Nacional de Microbiologia confirmó el diagnóstico positivo por hantavirus. Una vez notificado el caso a las autoridades sanitarias, se activaron los protocolos de vigilancia y control. Finalmente, el paciente recibió el alta médica con una evolución favorable.

Este episodio, aunque puntual, contrasta con el brote detectado recientemente en el crucero internacional MV Hondius, que ha tenido consecuencias más graves. El barco, que navega por el Atlántico después de zarpar de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, transporta 147 personas —88 pasajeros y 59 tripulantes— de 23 nacionalidades. Cinco de ellos, catalanes. Según fuentes de la Agència de Salut Pública de Catalunya, ninguno presenta síntomas y se encuentran en buen estado de salud.

Según los datos disponibles, el brote ha provocado la muerte de tres personas y hay al menos siete casos posibles de infección: dos confirmados en laboratorio y cinco sospechosos. Entre estos, hay un paciente en estado crítico y tres con síntomas de diversa gravedad.

Mientras tanto, tres de los casos activos serán evacuados hacia los Países Bajos en las próximas horas, mientras las autoridades deciden el destino final del barco, que debe atracar en las Canarias, y las medidas a aplicar para contener el brote.

¿Qué es el Hantavirus?

El síndrome pulmonar por Hantavirus es una enfermedad infrecuente, pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus. La infección, sin embargo, no se transmite de persona a persona.

Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de los Estados Unidos y otras partes del mundo, como fue el caso del infectado en una zona rural del Berguedà.

Síntomas

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas después de haber entrado en contacto con este virus. Se presenta con síntomas generales como:

Febre

Malestar general

Dolors musculars

Dolor abdominal

Cefalea

Nàusees

Vòmits

Noticias relacionadas

Al cabo de pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.