Ascienden a 19 las asesinadas este año por violencia machista tras confirmar Igualdad casos en Tarragona y Tenerife

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 19 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos casos, uno en Tarragona y otro en Tenerife.

Según han informado desde el departamento que dirige Ana Redondo, la primera víctima es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja en Tarragona el 17 de marzo de 2026. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Mientras, la segunda, de 57 años, ha sido presuntamente asesinada por su excónyuge en Santa Cruz de Tenerife este mismo miércoles. Tampoco tenía hijos menores de edad, ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El peor inicio de año desde 2020

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cuatro. Le sigue Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana, con dos cada una. Mientras, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha cuentan con un caso en cada autonomía.

Por otro lado, según datos del Ministerio de Igualdad, 11 de los 19 asesinatos por violencia de género (57,9%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en cuatro de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen.

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La estadística también refleja que 2026 registra el peor inicio de año en violencia machista desde 2020, cuando hasta la fecha había 21 mujeres asesinadas.

Qué medidas tomar Expertos en atención a la violencia machista ofrecen consejo en esta guía rápida sobre qué hacer ante un caso de presunta agresión. Si es grave, hay que acudir cuanto antes a un centro sanitario, donde se activa un procedimiento multidisciplinar que acompaña y atiende a la víctima.