Alumnos de la Escuela de Policía reciben formación sobre cómo atender a colectivos vulnerables

Con el objetivo de que los aspirantes a Mossos d'Esquadra y a policías locales conozcan la tarea que tienen entidades sociosanitarias y de atención a personas con necesidades especiales este miércoles en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) se celebra la tercera Jornada Solidaria del curso de formación básica para policías. En el centro 43 asociaciones muestran durante todo el día sus actividades y los aspirantes pueden acudir a informarse sobre la labor que hacen. Además, también se hacen unas 40 charlas informativas en diversas aulas así como otras de mayor formato en el auditorio del centro.

En concreto, el Institut Guttmann presenta su actividad asistencial, científica y social con la participación de varios testigos que compartirán sus experiencias en primera persona; la Fundación Mossos d'Esquadra muestra sus servicios de apoyo al colectivo; la Fundación Esclerosis Múltiple habla de la entidad y dos pacientes nos compartirán sus vivencias y su proyecto 'Dos mariposas entre mil' y la Fundación Josep Carreras dará una charla para fomentar la colaboración en la donación de médula ósea.

Imagen de las jornadas solidarias en la Escuela de Policía / Mossos

Además, los aspirantes pueden participar en 30 talleres prácticos, como por ejemplo sobre como se mueve una persona sin sentido del oído ni de la vista, o sobre como abordar situaciones cuando hay personas con Trastorno del Espectro Autista implicadas. También se hará una obra de teatro por parte del Casal dels Infants.

Más concienciación

El inspector Iván Quintana, responsable del Área de Instructores de la Escuela de Policía, remarca que estas jornadas tienen por un trabajar con "determinados valores como la solidaridad, la empatía, la asistencia o la voluntad de servicio que debe tener la tarea policial y que las entidades orienten a los alumnos cómo realizar algunas asistencias". En este sentido indicó que las jornadas pueden ser "muy provechosas" para los 1.860 alumnos que hay en el centro para que "cuando asistan a un ciudadano vulnerable con problemas hagan una atención de más calidad".

Por su parte, Sonia del Río, aspirante a Mossos d'Esquadra de la 39 promoción, ha remarcado a este medio que este tipo de jornadas "ayudan a concienciar" a los alumnos y puede "enriquecernos para luego atender mejor a un ciudadano con una problemática especial".

Imagen de las jornadas solidarias en la Escuela de Policía / Mossos

Del Río participa en un Grupo sobre Diversidad, del que forman parte unos 40 alumnos de la academia todos voluntarios, que trabajan para combatir la discrminación por raza, género, razones afectivo-económicas y Lgtbi. Hacen charlas, conferencias, debates, cinefórum y talleres dirigidos a otros aspirantes como "espacios de reflexión de cara a nuestra futura labor policial, para ayudarnos a ser conscientes de la realidad social que vivimos".

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Además de actos muy participativos, en los que se fomenta el debate, también tienen el proyecto de hacer un podcast e invitar a personalidades dentro del cuerpo como la comisaria Cristina Manresa, la primera mujer al frente de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos y actual responsable del ISPC. También se preparan eventos con mossas jubiladas o mujeres que sean mandos en grupos especializados de intervención dentro de la policía catalana. La asociación Gaylespol ha premiado a este Grupo sobre Diversidad por su labor en la academia y recibirán el galardón en un acto que se hará en el Ayuntamiento de Barcelona.