La consultora ambiental de la ampliación del aeropuerto de Barcelona inicia contactos con el sector económico y científico para justificar el proyecto ante Europa

El largo proceso para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat vuelve a avanzar, aunque lejos del foco mediático, y entra en una nueva fase. La consultora ambiental holandesa contratada por el Govern para recibir asesoramiento a la hora de convencer a Europa de la viabilidad ambiental del plan ha aterrizado esta semana en Catalunya. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, cinco miembros de Arcadis, que se quedarán en Barcelona hasta el jueves, han empezado este martes una ronda de reuniones con algunos de los actores implicados para conocer de primera mano cuál es el encaje del proyecto en el delicado entorno del delta del Llobregat, el espacio protegido que colinda con la infraestructura aeroportuaria.

El trabajo de la prestigiosa compañía, que participó en la redacción de las compensaciones ambientales de la ampliación de los puertos de Róterdam y Amberes, se centra en evaluar la propuesta de ampliación y las posibles consecuencias ecológicas del alargamiento de la tercera pista sobre los humedales de El Remolar-Filipines y la laguna de la Ricarda. Su voluntad es avalar los planes del Govern pactados con Aena y, tal como explican fuentes conocedoras de los encuentros, validar que la alternativa elegida de prolongar la pista del mar es la única posible, frente a otras opciones que se descartaron durante el largo proceso de debate de la ampliación.

Vista de la pista del mar del aeropuerto de Barcelona-El Prat, con un avión a punto de despegar. / Zowy Voeten / EPC

Foment, Cambra y PIMEC

Hasta ahora, esta empresa, contratada el pasado noviembre y que cuenta con más de 36.000 empleados en más de 30 países, se había dedicado a estudiar toda la documentación. Sin embargo, ahora su tarea se centra en reuniones presenciales sobre el terreno. Dirigentes y técnicos de Arcadis ya se han entrevistado con diversos altos cargos del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (tanto con personas de la secretaria de Infraestructures i Mobilitat que dirige Manel Nadal como de la de Transició Ecològica comandada por Jordi Sargatal) así como con representantes del tejido económico catalán.

Estos encuentros, detallan fuentes conocedoras del proceso, serán claves para poder contribuir a justificar el "interés prioritario" de la ampliación, un concepto imprescindible para que la Comisión Europea acepte "tocar" zonas verdes protegidas.

Este martes se han reunido a lo largo de dos horas en la sede de Territori con dos miembros de Foment del Treball, otro de PIMEC y una de la Cambra de Comerç de Barcelona. Los representantes de Foment les han presentado el informe de 130 páginas que en su día elaboraron para defender la ampliación del aeropuerto de El Prat: ellos analizaron durante más de un año hasta 11 alternativas para acabar concluyendo que, precisamente, la mejor opción era la que al final consensuó el Govern con Aena.

La terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, vista desde la pista del mar. / Zowy Voeten / EPC

Expediente abierto

Los siguientes en mantener un encuentro con Arcadis y darles su punto de vista serán este miércoles la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF). Más adelante, en otra ronda de contactos, llegará el turno de los ayuntamientos y las entidades vecinales y ambientales.

Nuevas zonas de humedales

El caso del CREAF es paradigmático porque se trata de un centro científico de referencia para la conselleria. La compañía neerlandesa pretende tener en cuenta su punto de vista a la hora de abordar las compensaciones ambientales, que tanto la Generalitat como Aena ya han explicado que consistirán en nuevas zonas de humedales en el interior.

En el encuentro de este martes, la conselleria ha detallado las hectáreas que se han identificado como puntos ideales para crear estos espacios y también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Aena anticipe la compra de unas 270 hectáreas para demostrar que se empieza a avanzar en materia de conservación.

Cabe señalar que el objetivo del Estado, la Generalitat y Aena no es solo defender las contrapartidas ecológicas propuestas, sino también lograr que Bruselas dé carpetazo al expediente abierto por el estado de degradación del delta. Durante el último año, ambas administraciones, estatal y autonómica, responden de forma coordinada a la carta de emplazamiento que Europa mandó a España por la ausencia de conservación del delta. En las respuestas, se exponen las medidas que ya se han tomado, como por ejemplo la ampliación de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y las obras de restauración en marcha para demoler unos antiguos párkings. Queda pendiente, no obstante, redactar un plan de gestión para el delta.