Unas 200 personas hacen cola el primer día de asesoramiento para la regularización extraordinaria en la Fira de Montjuïc

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto este miércoles el Pabellón 2 de la Fira de Montjuïc para ampliar su dispositivo municipal de asesoramiento a las personas que quieren acceder al proceso de regularización extraordinaria. De momento, este centro solo emitirá citas previas para poder conseguir el padrón o el informe de vulnerabilidad en una de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) que se han dispuesto para atender a estos inmigrantes en situación irregular: la de la plaza Sant Miquel y la de Monumental.

Durante este primera jornada, cerca de 200 personas se han desplazado hasta este 'hall' de Montjuïc, que ha abierto a las 10.00 horas, según ha informado la ACN. En ese momento, las colas que se habían producido en el exterior, que ya habían sido asistidas por agentes cívicos, se han trasladado al interior del recinto. Allí, voluntarios de la Cruz Roja, y también del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), han empezado a recoger los datos necesarios.

Antes de entrar, otros voluntarios se aguraban de que todos los que se acercaban hasta allí estaban empadronadas en Barcelona. La idea, según avanzó este martes la teniente de alcaldía de Drets Socials, Raquel Gil, es que a partir de la semana que viene se atienda también a aquellas personas que puedan acreditar la residencia en Barcelona pese a no contar con el padrón. De momento, se está acabando de acordar con la Delegación de Gobierno qué documentos se deberán acreditar para demostrar esta residencia continuada, aunque Gil afirmó este martes que estarán basados en los que se piden para llevar a cabo el empadronamiento sin domicilio fijo en la ciudad.

El espacio prevé cerrar hacia las 22.00 horas. El Ayuntamiento recogerá datos sobre cuántas personas han accedido durante toda la jornada. A partir de este jueves, el recinto amplía su horario y abrirá sus puertas todos los días a las 08.00 horas de la mañana.

"Ha avanzado rapídisimo"

Gladis, una de las solicitantes, ha llegado a las 3 de la madrugada a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de Monumental. Cuando esa oficina ha abierto a las 8.00 horas la han derivado al pabellón de la Fira: "No sabía que habilitaban este espacio", ha dicho en declaraciones a la agencia Europa Press.

No obstante ha celebrado que, después de ocho días de madrugar para poder obtener el certificado de vulnerabilidad en la OAC de la plaza Sant Miquel sin éxito, ha logrado tener cita para conseguir la última documentación necesaria para acogerse a este proceso extraordinario.

"Me parece genial porque todo lo que hemos sufrido es fuerte. He madrugado muchos días para ser de la primera pero siempre cerraban cuando llegaba mi turno", ha asegurado.

Críticas de BComú y entidades

La concejala de BComú, Jess González, ha denunciado que este refuerzo del dispositivo municipal para la regularización extraordinaria "es una constatción de que llega tarde y mal". En declaraciones a los medios, González ha asegurado que Collboni ha tenido 100 días desde que se anunció la medida para preparase y ha pedido "más celeridad y recursos" para expedir los documentos del padrón y del informe de vulnerabilidad que puede emitir el ayuntamiento.

Son unas quejas en consonancia con las que han lanzado en las últimas semanas plataformas como Regularización Ya, que denunciaban la "improvisación" del consistorio para dar apoyo a las personas que quieren regularizar su situación y denunciaban colas kilómetricas y con condiciones poco dignas para quienes esperaban. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha dispuesto en los últimos días fuentes de agua potable y lavabos portátiles para los puntos en los que se producen más colas. Además, esperan que con este nuevo espacio en la Fira, climatizado y bajo cubierta, se dignifique aún más la espera de estas personas.