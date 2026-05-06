Catorce comunidades, en alerta por lluvias y tormentas con aviso naranja en Alicante y Valencia

Las lluvias y tormentas pondrán este jueves en aviso a 14 comunidades autónomas, en una jornada en la que Alicante y Valencia estarán en aviso naranja por precipitaciones y también tendrán alertas por tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por lluvias y tormentas en Almería, Granada y Jaén; Teruel y Zaragoza; Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Litoral cántabro, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Burgos, Segovia y Soria; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Girona y Lleida; y Lugo.

También se registrarán avisos por el mismo motivo en el Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; y Castellón.

Chubascos fuertes y granizo

Asimismo, los avisos solo por lluvias se darán en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, mientras que los avisos únicamente por tormentas afectarán a Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Toledo; Palencia y Valladolid.

La AEMET ha previsto para este jueves una situación de inestabilidad generalizada en la mayor parte de España, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y Baleares, donde se esperan precipitaciones desde la mañana.

En el resto del país, la jornada comenzará con cielos poco nubosos o con intervalos. Sin embargo, a lo largo del día aumentará la nubosidad, que dejará chubascos y tormentas. Estas irán localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento y acabarán afectando a la mayor parte del territorio, salvo al tercio suroeste.

Por zonas, el organismo prevé que los chubascos y tormentas sean fuertes en amplias áreas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro. Además, considera probable que sean muy fuertes y dejen acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao, con menor probabilidad en Baleares.

Nieve en el Pirineo y descenso de temperaturas

El pronóstico también recoge nevadas en el Pirineo por encima de los 2.000 metros y heladas débiles en montañas del norte. Además, habrá bancos de niebla matinales en el norte y en sierras del sureste peninsular.

En Canarias, se prevé predominio de cielos nubosos con chubascos en las islas montañosas, que podrán ser persistentes en La Palma, y cielos poco nubosos en el resto.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular. Por el contrario, aumentarán en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. Estos ascensos podrán ser notables en el Cantábrico oriental, mientras que los descensos serán más acusados en puntos del interior sureste.

Respecto a las mínimas, predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto.

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Por último, la AEMET ha señalado que soplará viento moderado del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y Cantábrico; del norte en los litorales de Galicia; y del oeste en Andalucía occidental. En el resto del país habrá viento flojo, con predominio de las componentes este y sur en el tercio oriental y oeste y sur en el resto.