Trabajadores de Puig de les Basses se concentran en apoyo al director tras su renuncia

Los trabajadores del centro penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres, se han concentrado este martes por la mañana en apoyo al director de la prisión, después de que haya hecho efectiva su renuncia al cargo. La movilización se ha convocado a las ocho de la mañana en la plaza Oliveras del centro penitenciario, con el lema de rechazo a que se le utilice como "chivo expiatorio".

La concentración llega después de que el Departamento de Justicia y Calidad Democrática confirmara que el director había puesto el cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción hace unos días y que la renuncia ya se ha hecho efectiva. La consejería anunció que en los próximos días nombrará a la persona que se encargará de sustituirlo.

El contexto de la salida del director es el último suicidio registrado en el centro penitenciario de Figueres. Los hechos ocurrieron el 27 de abril, cuando un interno de 28 años, que cumplía una condena de tres años por atentado contra la autoridad, se quitó la vida en el Departamento Especial de Régimen Cerrado. Según el Gobierno, el hombre no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios, porque no se habían detectado indicadores que justificaran su activación.

Desde principios de año, cinco internos se han suicidado en centros penitenciarios catalanes. El último caso ha sido el de Puig de les Basses, y ha reabierto el debate sobre las medidas de prevención, los recursos disponibles y la situación en los centros penitenciarios.

Un momento de la concentración de los trabajadores del centro penitenciario de Puig de les Basses de Figueres. / UGT

Apoyo sindical

En un comunicado, UGT Prisiones expresa su desacuerdo con la decisión y ha alertado de que no se puede cargar "todo el peso de un hecho tan grave sobre una sola figura". El sindicato considera que la situación requiere un análisis "mucho más profundo y estructural" y defiende que la plantilla del centro está haciendo todo lo posible para evitar nuevos casos y actuar con profesionalidad en un contexto complejo.

El sindicato también advierte de que cuestionar la dirección después de un suicidio puede acabar afectando al conjunto de los profesionales del centro penitenciario. En este sentido, reclama más recursos, más apoyo a los equipos, más prevención y una mirada "mucho más real" sobre los factores que intervienen en estos episodios. Según UGT Prisiones, si la decisión responde a la voluntad de descargar responsabilidades políticas o administrativas sobre una sola persona, se trata de una práctica que rechazan frontalmente.

El CSIF, por su parte, critica el cese del director, que considera injustificado y fruto de presiones externas a raíz de los recientes suicidios de internos en el centro. El sindicato defiende que estas muertes responden a circunstancias personales y no se pueden atribuir directamente ni a la dirección ni a los profesionales penitenciarios.

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La central sindical también cuestiona la eficacia de programas como el de Prevención de Suicidios y reprocha a la cúpula de Servicios Penitenciarios falta de liderazgo y de apoyo a la plantilla. CSIF reivindica la profesionalidad de los trabajadores, especialmente de los destinados al DERT (Departamentos de régimen cerrado), y considera que la destitución supone un agravio para todo el personal del centro. El sindicato reclama una revisión profunda de la gestión penitenciaria y no descarta exigir responsabilidades.