Satisfacción entre los usuarios de la R4 por el restablecimiento del servicio: "Estos tres meses han sido un caos"

Los usuarios de la R4 que este martes han cogido el tren en la capital del Bages se muestran satisfechos por la reanudación completa del servicio. "Hasta ahora era un caos y solo puede ir a mejor", explica Carlos, que tardaba hasta dos horas y media para ir de Manresa a Barcelona a trabajar.

Desde el accidente de Gelida, la línea no se había restablecido del todo y los viajeros tenían que combinar autobuses y trenes lanzadera hasta Terrassa, donde hacían transbordo para continuar el trayecto. "Era horrible, tenías que cuadrar los horarios del tren con los del autobús y era una pesadilla", explica Anna Maria. Aun así, muchos usuarios se muestran prudentes: ven la reanudación con recelo y se mantienen a la expectativa. "Ojalá dure", dice Francesc.

Hace tres meses y medio que el servicio de la R4 no funciona con normalidad, y este martes ha sido el primer día que los usuarios han podido completar todo el trayecto con horarios habituales. Por el accidente de Gelida, en enero, la línea operó exclusivamente con autobuses durante quince días y, a partir de febrero, con un sistema combinado de autobús y tren lanzadera que llevaba a los viajeros hasta Terrassa Nord, donde tenían que hacer transbordo para continuar el recorrido.

Una situación que ha supuesto "un auténtico trastorno" para los usuarios de la R4. Por eso, este martes muchos han celebrado la recuperación de la normalidad. "Es como una fiesta. Estoy muy contento", explica a la ACN Carlos, que utiliza diariamente el servicio para ir a trabajar a Barcelona.

El alivio también es evidente entre el personal de Renfe, que durante estos meses ha sido la cara visible de la compañía y a menudo ha tenido que afrontar las quejas y el malestar de los viajeros.

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Desconfianza entre los usuarios

A pesar de la mejora, la mayoría se muestran prudentes y mantienen cierto recelo hacia un servicio que consideran "poco fiable". De hecho, algunos han llegado este martes a la estación con dudas sobre su funcionamiento. "Yo no las tenía todas conmigo", admite Anna Maria. Aun así, esperan que la situación se mantenga.