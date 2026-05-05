"Queremos volver a casa": el mensaje del pasaje del crucero con hantavirus, en el que viajan cinco catalanes

La oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez es una de las 14 personas españolas que viajan en el crucero MV Hondius en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur, según fuentes de su entorno. Entre los españoles que se encuentran confinados en este crucero hay cinco catalanes, que no tienen síntomas y se encuentran "bien" y "tranquilos", según la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat). En total hay 147 personas a bordo.

Aitana Forcén-Vázquez es una oceanógrafa de experiencia internacional, guía polar, investigadora y asesora científica, licenciada en Ciencias del Mar en la Universidad Católica de València (UCV) en 2008 y doctora en 2015 en Oceanografía Física en la Victoria University of Wellington, en Nueva Zelanda, según consta en el currículum de la UCV.

En medio de la incertidumbre por el futuro del crucero, que partió de Argentina y se encuentra retenido frente a las costas de Cabo Verde, uno de sus pasajeros, de nacionalidad británica, ha decidido poner rostro al drama que se vive a bordo. "Queremos volver a casa", ha dicho el creador de contenido de viajes Jake Rosmarin en un vídeo en sus redes sociales en el que transmite el miedo, el cansancio y la preocupación de quienes permanecen en el barco a la espera de una solución.

El Ministerio de Sanidad ha pedido esta tarde evacuar en Cabo Verde, en cuyas aguas permanece el crucero, a los pasajeros con hantavirus, lo que evitaría su escala en Canarias salvo nuevos contagios durante el viaje. El número de posibles personas infectadas se eleva a siete. Además, ha habido tres fallecidos, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves. Los expertos aseguran que puede empezar con fiebre, escalofríos, dolores musculares y, en ocasiones, dolor de cabeza.

"No somos titulares, somos personas"

En su vídeo, colgado en Instagram, el pasajero Jake Rosmarin pide empatía y recuerda que los pasajeros y tripulantes no son únicamente parte de una noticia internacional. "No somos solo titulares, somos personas, personas con familias, con nuestras vidas, con gente esperándonos en casa", afirma.

El creador de contenido explica que la parte más difícil de la situación es la falta de certezas. "Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa", señala en el mensaje difundido desde el barco.

Rosmarin también pide comprensión a quienes siguen la cobertura del brote: "Si estás viendo cobertura sobre esto, recuerda que hay personas reales detrás y que no es algo que esté sucediendo en un lugar lejano. Nos está pasando ahora mismo". El pasajero añade que compartirá más información cuando pueda y solicita "amabilidad y comprensión".

De los 147 pasajeros de la embarcación, 88 son pasajeros y 59 son miembros de la tripulación. En total hay 23 nacionalidades. A todos ellos se les ha pedido, en la medida de lo posible, que permanezcan en sus cabinas, evitar interacciones sociales y en todo caso mantener una distancia física máxima. Los suministros son más que suficientes actualmente, con reservas adecuadas de agua, comida y otros artículos básicos.

La OMS evalúa como "bajo" el riesgo para la población en general, aunque continúa con su vigilancia epidemiológica y puede actualizar en todo momento esta observación. Sobre el riesgo que pueden haber corrido los pasajeros que viajaban en el vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo, en el que viajó la segunda persona fallecida ya con síntomas, la OMS indica que se está haciendo un rastreo de contactos.

También ha reconocido que con uno de los subtipos de virus, denominado 'de los Andes', se ha visto en el pasado una limitada transmisión entre humanos, pero siempre en casos de contactos muy cercanos y prolongados, particularmente en brotes en Argentina y Chile. "No significa que porque se haya ido en el mismo avión hay un gran riesgo de exposición al virus", ha declarado una responsable de la OMS.