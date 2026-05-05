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La portada de EL PERIÓDICO del 6 de mayo de 2026

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El Periódico

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 6 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 6 de mayo de 2026

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TEMAS

  1. Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo
  2. Los Mossos niegan que el crimen de Esplugues sea un ataque terrorista y apuntan a un brote psicótico
  3. Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde
  4. La abogada de Rosa Peral renuncia a su defensa en todos los procesos judiciales que tiene abiertos
  5. La heroína regresa con fuerza a España 'disfrazada' en forma de pastillas y cápsulas
  6. Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
  7. La fiscalía no tiene 'ninguna duda' del maltrato del bebé que fue hospitalizado en Vall d'Hebron y pide que los padres sigan en prisión
  8. El relato del vecino que se enfrentó al asesino de Esplugues tras el crimen: 'Quiso clavarme el cuchillo y yo intenté desarmarlo”

La portada de EL PERIÓDICO del 6 de mayo de 2026

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