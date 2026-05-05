La OCU detecta cobros y condiciones ilegales en festivales: dos están en Barcelona

La OCU advierte de las prácticas abusivas que realizan algunos de los festivales de música más grandes de España. Esta organización ha detectado cláusulas que podrían ser contrarias a la normativa de consumo en espectáculos como el Arenal Sound o el Medusa Festival.

El verano se está acercando cada vez más, y con él, decenas de festivales de música llenan los escenarios de alegría y fiesta. Mucha gente ya tiene sus entradas para estos espectáculos musicales, pero poca gente conoce los abusos que los acompañan, camuflados bajo el ambiente festivo y de excepción.

La OCU inicia su comunicado afirmando que siguen "reclamando al Ministerio de Consumo una normativa nacional común que proteja mejor a los asistentes y establezca compensaciones automáticas cuando se produzcan malas prácticas".

Los diez festivales que incumplen la normativa

Esta organización ha revisado las condiciones de contratación de diez de los festivales de música más grandes de España y ha detectado ciertas cláusulas que podrían ir en contra de la normativa de consumo. Además, la OCU ha advertido a la población que ya ha pedido a los promotores de dichos festivales que las corrijan de inmediato.

Los diez festivales que han incumplido la normativa según la OCU son el Arenal Sound (Burriana), el Bilbao BBK Live (Bilbao), el Boombastic Asturias (Llanera), el FIB (Benicàssim), el Medusa Festival (Cullera), el Primavera Sound (Barcelona), el Resurrection Fest (Viveiro), el Rototom Sunsplash (Benicàssim), el Sónar (Barcelona) y el Viña Rock (Villarrobledo).

Prácticas abusivas más destacadas

Aunque no todos los festivales incumplan todas las normas, estas han sido las prácticas abusivas más destacadas: En algunos casos se ha decidido cambiar el cartel o el programa del festival sin previo aviso y sin ofrecer reembolso. También se ha obligado a pagar dentro del recinto con una pulsera cashless, con amenaza de expulsión si se intentaba usar otro medio de pago.

Se ha detectado también situaciones de cobro de un suplemento por salir y volver a entrar al festival. Y finalmente, otra práctica detectada ha sido prohibir la entrada con comida y bebida, algo que la OCU considera abusivo, ya que la actividad principal del evento es musical y no gastronómica.

Advertencia de la OCU

Finalmente, la OCU ha advertido: "No te conformes con cualquier medida que te parezca abusiva y si tratan de imponerte un cambio importante que le quita toda la gracia al festival o bien lo cancelan sin más ni más, recuerda que aparte del precio de la entrada, podrías reclamar otros perjuicios, como los gastos del transporte o del alojamiento que hubieras hecho para acudir al festival.

Además, ha lanzado una campaña llamada 'Que nada te amargue el festival: reclama y gana', en la que instan a la gente a inscribirse para poder formalizar una denuncia contra las prácticas abusivas que se generan en los festivales de música.

Fuentes: