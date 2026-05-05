Detenida una mujer de 31 años por matar a su pareja en un garaje de Salt (Girona)

Una vecina de Salt (Girona) ha sido detenida este lunes por matar con un arma blanca a su pareja en un garaje del municipio, según han confirmado los Mossos d'Esquadra. Los hechos ocurrieron en un garaje de la calle Doctor Ferran. La policía catalana ha explicado que la mujer tiene 31 años y que la detención ha tenido lugar sobre las cuatro de la tarde, cuando se ha presentado en la comisaría para informar de que había muerto el hombre.

Los Mossos se desplazaron hasta el lugar de los hechos y localizaron el cuerpo de la víctima sin vida y con signos de violencia. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), informó, por su parte, que la magistrada de la plaza 4 de Instrucción de Girona practicó el levantamiento del cadáver del hombre y se hizo cargo de la investigación.

El TSJC confirma que la presunta autora de la muerte violenta fue detenida y es pareja de la víctima. También indica que no constan antecedentes entre ambos y que la causa es secreta.