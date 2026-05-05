El litoral y prelitoral catalán activan avisos de nivel amarillo por intensidad de lluvias para este martes por la tarde

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado para este martes por la tarde una nueva tanda de avisos por intensidad de lluvias y chubascos que podrían dejar más de 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Si ayer lunes las tormentas afectaron sobre todo a la Catalunya central, este martes todo apunta a que los aguaceros más intensos tendrán lugar en el litoral y prelitoral catalán. Ante este escenario, Meteocat ha activado avisos en prácticamente todas las comarcas desde el Empordà hasta el Montsià, exceptuando solo a Barcelona, Tarragona, Maresme y Garraf, entre las dos de la tarde y hasta como mínimo las ocho de la noche de este martes. Protecció Civil, por su parte, mantiene activada la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide extremar las precauciones mientras duren estas lluvias.

Los modelos indican que, de la misma manera que ocurrió ayer lunes, este martes todo apunta a que la mañana será relativamente tranquila y que después, a partir del mediodía, empezarán las lluvias. Por lo general, según afirman los técnicos de predicción, los chubascos de este martes serán débiles o moderados aunque en algunas zonas podrán ser localmente fuertes. Se espera que estas lluvias dejen cantidades escasas o poco abundantes de precipitación en gran parte del territorio pero con posibilidad de acumulaciones localmente abundantes. Los expertos afirman que estos chubascos a menudo podrían ir acompañados de tormenta y puntualmente de granizo.

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En la escala de riesgos meteorológicos, el episodio previso para este martes supone un riesgo de 1 sobre 6. Esto indica que, a diferencia de las lluvias torrenciales de principios de año, los aguaceros podrían ser localmente fuertes pero en principio no se espera que dejen grandes afectaciones en los territorios afectados. En Barcelona, por ejemplo, se esperan lluvias para esta tarde pero todo apunta a que serán intermitentes como las registradas durante la jornada de ayer y sin grandes acumulaciones. Los registros corroboran que los chubascos de ayer lunes se alargaron durante toda la tarde y hasta la noche y que dejaron, en la mayoría de casos, acumulaciones de 10 litros por metro cuadrado y ninguna incidencia destacable.