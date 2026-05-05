La línea de tren de Lleida a La Pobla de Segur supera el medio millón de pasajeros

La línea de Ferrocarrils de la Generalitat de Lleida a La Pobla de Segur sigue aumentando su número de usuarios. En el último año, la línea ha superado por primera vez el medio millón de pasajeros, tal y como destaca la operadora.

Así, entre mayo de 2025 y abril de 2026 registró 501.732 validaciones, un 8% más que el año anterior. De la misma forma, observando solo los cuatro primeros meses del año, la demanda ha crecido un 12%, con casi 162.000 viajes.

Nueva gestión

Ferrocarrils ha compartido estos datos este martes durante la Comisión de Seguimiento de la línea, que integran los ayuntamientos, el Consell Comarcal y los agentes económicos y sociales del territorio.

En el encuentro, el presidente de FGC, Carles Ruiz, ha destacado “la tendencia imparable al alza", que ha atribuido a la apuesta de la operadora por esta línea. Gestionada por Renfe y Adif, Ferrocarrils la asumió en 2015, año en que registró solo 74.600 usuarios. Esta vía ferroviaria arrastraba años de declive, debido a su mal estado. Desde entonces, Ferrocarrils ha invertido más de 90 millones de euros en infraestructura, señalización y comunicaciones y la adquisición de nuevos trenes. El resultado fue, según han destacado en diversas ocasiones los responsables de FGC, un aumento automático del número de viajeros.

Mayor frecuencia

En enero incorporó nuevas circulaciones para absorber la demanda creciente en el tramo entre Lleida y Balaguer, así como ajustes horarios para conectar los trenes de FGC con la alta velocidad que conecta Lleida con Barcelona.

El presidente de FGC ha afirmado que confía en poder trasladar esta “historia de éxito” a la línea, que también asumirá, entre Lleida y Terrassa. Con la esta nueva incorporación, Ferrocarrils se convertirá en el principal operador ferroviario de las Terres de Ponent.

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Acuerdo para la innovación

Por otra parte, FGC ha firmado este martes un acuerdo de colaboración con INECO, empresa pública española de ingeniería y consultoría especializada en movilidad sostenible y transformación digital, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ambas organizaciones se han comprometido a desarrollar proyectos conjuntos clave para la movilidad sostenible, teniendo como objetivo la innovación, la modernización del sector y la proyección internacional del sector ferroviario.