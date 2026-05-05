Influencers de Girona denunciados por incitar a la violencia contra "moros" en las redes sociales

Una treintena de entidades gerundenses procedentes de diferentes ámbitos —sociales, vecinales, sindicales, culturales o políticos— se han concentrado esta mañana en el Palacio de Justicia de Girona para presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio para manifestar su rechazo a los "discursos de odio" difundidos en las redes sociales. Ponen el acento en un vídeo publicado hace unas semanas en la cuenta de Instagram dave.explora, grabado en la plaza de la Independencia de Girona, en el que una persona —detrás de la cuenta girona_perduda, que ha eliminado el vídeo de su perfil— aseguraba que cuando se aburre va a "cazar moros" porque "quien delinque es moro".

Ahora, piden que se abra una investigación contra los dos influencers por un delito castigado con penas de hasta cuatro años de prisión. El Ayuntamiento de Girona también ha denunciado el caso y, según les consta a los impulsores de la denuncia, también lo ha hecho la Generalitat de Catalunya.

Uno de los portavoces de las entidades, Ouheir Daraaoui, ha destacado este martes por la mañana ante el Palacio de Justicia que "la expresión moros denigra totalmente a la comunidad árabe". Además, tienen claro que "no se puede establecer una relación causal entre la población inmigrante y la delincuencia" y ha añadido que "la delincuencia también es discurso de odio". A todo ello ha sumado que estas cuentas de Instagram tienen miles de seguidores, lo que todavía "agrava muchísimo más" la frase de "salir a cazar moros".

Las personas que han entrado al Palau de Justícia a presentar la denuncia. / Aniol Resclosa

Daraaoui ha criticado que "mucha gente lo ha compartido" y que, sumado a los miles de visualizaciones, hace intuir que hay "mucho racismo detrás". "La ley es muy clara en este sentido", ha afirmado el portavoz, ya que "cuando hay muchas visualizaciones, el delito de odio se agrava". Finalmente, ha indicado que se presentarán como "acusación popular" en el caso de que la fiscalía "abra diligencias contra estas personas" que han publicado el vídeo.

"Un movimiento en auge"

Por otra parte, otra portavoz, Cristina Arana, ha señalado que "es peligroso" que este tipo de discursos en las redes sociales queden "impunes". "La libertad de expresión no sirve para decir cualquier cosa", ha espetado. En todo caso, también ha puesto énfasis en un caso concreto que han sufrido el Ateneu 24 de Juny, del que Arana forma parte, y el Ateneu Popular Salvadora Catà.

Ha denunciado que en el mes de noviembre los "atacaron" pegando unas pegatinas con loctite, "muy difíciles de despegar", y empezaron a preocuparse al ver que los ataques "fascistas" van en "aumento". De hecho, en abril sufrieron otro ataque similar. Lo que quieren es "poner freno a esto". "No puede ser que el fascismo siga campando sin ningún tipo de límite", ha reivindicado. El ataque se habría producido poco después de que la cuenta de Instagram girona_perduda los "atacara" en un vídeo, lo que "demuestra una relación inequívoca" entre la cuenta y "la extrema derecha".

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Así, la concentración en el Palacio de Justicia ha tenido el objetivo de "poner sobre la mesa estos delitos", para que sean "considerados" como tales y "sean denunciados". También han mostrado su preocupación porque ven que "este tipo de movimiento va en auge".