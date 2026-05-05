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Hantavirus en el crucero MV Hondius, hoy en directo: última hora de la OMS, contagios, síntomas y posible desembarco en Canarias

La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas

Hantavirus: qué es la enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico, síntomas y cómo se contagia

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Barcelona
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Las autoridades sanitarias han informado de que se ha declarado un foco de hantavirus en el crucero MV Hondius, que cubría su travesía por el Atlántico partiendo desde Ushuaia (Argentina) y con destino a Cabo Verde. Por el momento, han muerto tres personas. El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Ninguno de los catalanes tiene "ningún síntoma" y los cinco se encuentran "perfectamente bien de salud y tranquilos", según confirma a EL PERIÓDICO el secretario de la Aspcat, Esteve Fernández.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete el número de posibles personas infectadas por el brote, incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves . De los siete casos, dos han sido confirmados en laboratorio y los otros cinco son considerados sospechosos.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco

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