Hantavirus en el crucero MV Hondius, hoy en directo: última hora de la OMS, contagios, síntomas y posible desembarco en Canarias

Las autoridades sanitarias han informado de que se ha declarado un foco de hantavirus en el crucero MV Hondius, que cubría su travesía por el Atlántico partiendo desde Ushuaia (Argentina) y con destino a Cabo Verde. Por el momento, han muerto tres personas. El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Ninguno de los catalanes tiene "ningún síntoma" y los cinco se encuentran "perfectamente bien de salud y tranquilos", según confirma a EL PERIÓDICO el secretario de la Aspcat, Esteve Fernández.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete el número de posibles personas infectadas por el brote, incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves . De los siete casos, dos han sido confirmados en laboratorio y los otros cinco son considerados sospechosos.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco

Iván Gil El Gobierno avisa que la "opción" de atracar en Canarias es decisión también de la naviera Fuentes de Moncloa explican que la reunión de Sanidad con la OMS este mediodía ha sido para valorar los "varios escenarios" que están sobre la mesa. La posibilidad de atracar en Canarias se señala así solo como una "opción". Las mismas fuentes apuntan además que la naviera también tiene que decidir. Se trata de un barco con bandera de Países Bajos, por lo que no se descarta que pueda optar por acudir a su país de origen. En cualquier caso, desde el Gobierno aseguran que se atenderá cualquier solicitud en base a los protocolos que tiene la OMS, abogando por la mayor colaboración y "humanidad".

Sanidad informa que un equipo de epidemiólogos revisará esta tarde el crucero El Ministerio de Sanidad ha informado este mediodía que, tras la reunión que han mantenido equipos del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha acordado que esta tarde se producirá una revisión del buque por un equipo de epidemiólogos que serían los enviados por la organización internacional o los que ya están en Cabo Verde, donde se encuentra el crucero. Por el momento, Sanidad no ha confirmado si acudirán al crucero epidemiólogos españoles. Sanidad ya había señalado que está haciendo un seguimiento estrecho, junto con la OMS y otros países implicados, de la situación del buque en el que se han detectado casos de infección por hantavirus. Asimismo, ha informado de que, "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde, se decidirá qué escala es más pertinente" y, por tanto, "hasta entonces", no adoptará ninguna decisión sobre una posible escala en Canarias del crucero de lujo con hantavirus.

El origen del brote apunta apunta a un viaje previo por Sudamérica de dos de los fallecidos La investigación epidemiológica sobre el brote de hantavirus en el crucero apunta a un viaje previo por Sudamérica de dos de los fallecidos como posible origen del contagio. El hantavirus, transmitido habitualmente por roedores, ha causado en este brote síntomas graves de progresión rápida, incluyendo neumonía y fallos respiratorios. Según los últimos datos de la OMS, han fallecido tres personas (incluyendo un hombre que murió a bordo y su pareja, fallecida tras volar a Sudáfrica) y hay un paciente ingresado en la UCI de un hospital en Johannesburgo. En cuanto a los casos a bordo hay tres personas con síntomas leves (nacionalidades holandesa y británica) que están siendo evaluadas en Cabo Verde. Además, en el crucero hay 14 españoles en el crucero, de los cuales cinco son residentes en Catalunya.

La OMS busca a los pasajeros de un vuelo de Santa Elena a Johannesburgo La OMS ha anunciado que está realizando gestiones para localizar a los pasajeros de un vuelo que partió el 25 de abril pasado desde Santa Elena con destino a Johannesburgo (Sudáfrica) en el que viajó una mujer holandesa de un crucero que padecía una infección por hantavirus. La mujer, de 69 años y cuyo esposo, de 70 años, falleció a bordo del barco, desembarcó en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales y al día siguiente embarcó en un barco con destino a Johannesburgo. Falleció el 26 de abril y el lunes se confirmó su infección por hantavirus. “Se ha iniciado una búsqueda para localizar a los pasajeros de este vuelo”, añadió la organización en un comunicado. La OMS informó que hasta el 4 de mayo de 2026 “se han identificado siete casos (dos casos de hantavirus confirmados por laboratorio y cinco casos sospechosos), incluyendo tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas” que se encuentran a bordo. El primer caso sospechoso fue el de un holandés de 70 años que, el 6 de abril, presentó síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del barco, según explicó la OMS. El 11 de abril, su estado empeoró y falleció ese mismo día.

Sílvia Paneque afirma que los catalanes en el crucero “están bien" y "tranquilos” La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu que los pasajeros del crucero en el que se ha detectado el hantavirus tienen “buen estado de salud y están tranquilos”. “Las autoridades sanitarias nos han comunicado esta tranquilidad”, ha añadido.

Canarias aclara que aún no se ha activado ningún protocolo El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, también ha aclarado que hasta el momento no se ha activado "ningún protocolo" en las islas porque no tienen "más noticias" a la espera de la reunión y no saben si el barco "va a llegar o no va a llegar a Canarias". "Es una competencia absoluta del Gobierno de España en la que nosotros no tenemos ninguna decisión de tomar", ha agregado. Domínguez ha aclarado que Canarias tiene "hospitales de primera" y están preparados para hacer frente a las consecuencias del brote de hantavirus, "con unos profesionales magníficos preparados para atender esta emergencia, eso es indiscutible", más allá de que se puedan plantear necesidades específicas. "Me imagino que si fuese necesario alguna ayuda desde otro lugar del territorio nacional, el Gobierno de España lo tendrá previsto", ha explicado.

Canarias exige "todas las garantías posibles" si el crucero recala en las islas El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha exigido este martes "todas las garantías posibles" tanto para los pasajeros como para la población canaria si se decide finalmente que el crucero afectado por un brote de hantavirus recale en puertos del archipiélago. En declaraciones a los periodistas ha comentado que "dependerá de lo que diga el Gobierno de España y de las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud" --hay una reunión convocada a partir de las 13.30 horas-- y lo que puede hacer el Gobierno regional es "pedir que se haga con plenas garantías". Domínguez, que en una entrevista concedida a 'La Radio Canaria' ha mostrado su deseo de que "mejor" que no haga escala en Canarias, ha dicho no obstante que el Ejecutivo tiene a disposición todos sus medios para "ayudar" pero insistiendo en que no les corresponde la decisión final.

Tres fallecidos y dos personas con síntomas agudos La compañía y la OMS confirmaron que tres pasajeros han fallecido hasta ahora -un matrimonio holandés y una mujer alemana- mientras dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan "síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave" y "requieren atención médica urgente", según la operadora. Aunque Oceanwide Expeditions aseguró que "por el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", el Gobierno caboverdiano afirmó este lunes, que son tres, y no dos, las personas con síntomas en el navío, algo que también confirmó la OMS. El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las islas Canarias (España), para proceder allí a nuevos exámenes médicos. El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves

La OMS eleva de seis a siete las personas posiblemente afectadas En un comunicado difundido este martes, la OMS ha elevado de seis a siete las personas posiblemente afectadas por el brote, entre los que se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves. Además, de estos siete casos, en dos de ellos ha sido confirmada la presencia del virus en el laboratorio y otros cinco son todavía sospechosos, detalló. Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque incluyendo pasajeros y tripulación, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes. El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.