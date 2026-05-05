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Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas
Hantavirus: qué es la enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico, síntomas y cómo se contagia
Las autoridades sanitarias han informado de que se ha declarado un foco de hantavirus en el crucero MV Hondius, que cubría su travesía por el Atlántico partiendo desde Ushuaia (Argentina) y con destino a Cabo Verde. Por el momento, han muerto tres personas. El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. Ninguno de los catalanes tiene "ningún síntoma" y los cinco se encuentran "perfectamente bien de salud y tranquilos", según confirma a EL PERIÓDICO el secretario de la Aspcat, Esteve Fernández.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete el número de posibles personas infectadas por el brote, incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves . De los siete casos, dos han sido confirmados en laboratorio y los otros cinco son considerados sospechosos.
Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco
La OMS ha elevado a siete el número de posibles personas infectadas por el brote, incluyendo las tres muertes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete el número de posibles personas infectadas por el brote, incluyendo tres muertes, un paciente en estado crítico y tres personas que presentan síntomas leves. De los siete casos, dos han sido confirmados en laboratorio y los otros cinco son considerados sospechosos.
Cinco catalanes a bordo
El barco transporta a 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes, de 23 nacionalidades. De estos, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya.
Tres muertos, balance provisional
Las autoridades sanitarias han informado de que se ha declarado un foco de hantavirus en el crucero MV Hondius, que cubría su travesía por el Atlántico partiendo desde Ushuaia (Argentina) y con destino a Cabo Verde. Por el momento, han muerto tres personas.
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