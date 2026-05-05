El Gobierno resolverá todos los expedientes de regularización encallados en Catalunya en seis días

El Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha asegurado este martes que en apenas dos semanas se han resuelto más de 21.000 expedientes de regularización que estaban encallados en el sistema de Extranjería en Catalunya. Son más de un 60% respecto el total de 46.500 que se calcula que permanecían estancados a fecha del pasado 20 de abril, Es el resultado del plan de choque diseñado por el Ejecutivo que pretendía "poner el contador a cero", en palabras de Prieto, aprovechando las facilidades legales que ofrece el Decreto de la regularización extraordinaria. La idea del Gobierno era que todos estos expedientes estuvieran resueltos para el 16 de junio, sin embargo, el buen ritmo de las tramitaciones ha permitido que este martes Prieto adelantara el hito a "de aquí o cinco seis días".

El Delegado del Gobierno lo ha anunciado tras una reunión del Grupo de Trabajo que constituyeron hace unas semanas Gobierno, Generalitat, entidades sociales, patronales y organizaciones sindicales para hacer seguimiento del proceso de regularización. A la de este martes, se ha sumado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha loado la colaboración de todos los actores. "Creo que esta mesa es el ejemplo de cómo se debe operar siempre, pero más en un caso como este, en el que hablamos de un colectivo tan vulnerable y de personas que ya están conviviendo con nosotros", ha asegurado Cancela.

La secretaria de Estado ha asegurado que ya han solicitado su proceso de regularización en toda España más de 120.000 personas --cifras de la semana pasada-- y que esperan que esta semana acabe con cerca de 200.000 solicitudes. Todavía no hay datos territoriales en concreto, ni tampoco se sabe con certeza cuántas de estas solicitudes han sido aceptadas a trámite y, por tanto, han logrado un permiso de trabajo y residencia de un año a los solicitantes. Sobre las colas que se han registrado en todo el país para poder hacerse con documentos como el padrón o el informe de vulnerabilidad, imprescindibles en muchos casos para acceder a la medida, Cancela ha asegurado que era previsible y ha afirmado que el proceso avanza "con normalidad".

Más oficinas de Correos

Tanto la secretaria de Migraciones como el Delegado del Gobierno han asegurado que prevén que estas colas vayan a menos en los próximos días y semanas y Cancela ha llamado a la "calma". "Pueden presentar su solicitud hasta el 30 de junio estamos aún a principios de mayo, todo el mundo podrá ser atendido y se reforzarán los medios que sean necesarios para que todo el mundo sea atendido", ha afirmado. Prieto, por su parte, ha prometido que se ampliará el número de oficinas de Correos catalanas en las que se puede tramitar la solicitud. Actualmente, son 53 y aunque el Delegado no ha especificado cuántas más se abrirán ni dónde estarán situadas, sí que ha avanzado que una de ellas estará en Figueres.