En Ciutadella
Detenida por atacar con una pistola táser a una mujer que le sorprendió con su marido en Menorca
La esposa del hombre, también arrestada por agredirle tras descubrirle con su amante en su domicilio
La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres por agredirse mutuamente después de que una de ellas sorprendiera a la otra con su marido en su domicilio en Menorca. La amante llegó a realizar una descarga eléctrica con una pistola táser contra la mujer, según dijo, para defenderse.
Los hechos ocurrieron el miércoles por la mañana en un domicilio de Ciutadella, en Menorca. Al parecer, una mujer llegó a casa y sorprendió a su marido con su amante. Se produjo entonces un altercado en el que esta mujer golpeó a su marido y a la otra, que habría sacado una pistola táser y le disparó una descarga, según dijo, para defenderse.
Cuando las patrullas de la Policía Nacional llegaron al domicilio, la mujer de la táser se había marchado, aunque fue localizada poco después en un establecimiento cercano. Los agentes arrestaron a las dos mujeres. Una, de 42 años, por tenencia de la pistola táser, que es un arma prohibida. La otra, de 49, por malos tratos a su marido.
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