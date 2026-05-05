Crimen en Salt: una pelea de pareja y un trastero ocupado son el trasfondo del caso

Una discusión de pareja desencadenó el crimen de Salt. Según las primeras investigaciones, la mujer apuñaló a su pareja en la pierna tras una pelea. Aunque inicialmente la herida se localizó en esta extremidad, los investigadores no descartan que pudiera haber afectado una arteria y haber provocado una hemorragia mortal. El hombre murió desangrado, un extremo que debía confirmar la autopsia que se le tenía que practicar en el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona.

Tras los hechos, la mujer de 31 años huyó hacia Barcelona y no fue hasta dos días más tarde cuando se entregó en la comisaría compartida de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Salt, donde confesó los hechos. La policía también está investigando dónde se habría producido exactamente el crimen. En el interior del aparcamiento del bloque, este martes, no había restos de sangre y los trasteros estaban cerrados.

La pareja llevaba cerca de un año viviendo en un trastero situado en el número 17 de un edificio de cuatro plantas de la calle Doctor Ferran, en Salt. Según algunos vecinos, malvivían en este espacio, donde también residían otras personas en condiciones precarias. Además, apuntan que el inmueble había sido escenario habitual de intervenciones policiales, a menudo relacionadas con el consumo de drogas.

Los vecinos también denuncian que la persiana de acceso al garaje llevaba más de un año rota, lo que había facilitado la entrada de numerosas personas. Como consecuencia, algunos residentes han dejado de aparcar allí sus vehículos. Este martes se mostraban sorprendidos por los hechos que rompieron el lunes la calma debido a la fuerte presencia policial.

La División de Investigación Criminal (DIC) está a cargo del caso y el lunes trabajó durante horas en el lugar de los hechos para esclarecer las circunstancias exactas. Después de que confesara el crimen, la policía se desplazó allí con la detenida para realizar la reconstrucción. Hasta bien entrada la noche, los investigadores continuaron recogiendo pruebas e indicios.

El TSJC asegura que no constaban antecedentes entre ambos y la causa está bajo secreto de sumario. La detenida pasará próximamente a disposición judicial.

Segundo crimen del año

Este es el segundo crimen del año en las comarcas gerundenses. El pasado 22 de marzo, Adrián Romero, vecino de Olot de 31 años, murió tras recibir una puñalada en la espalda en plena calle de la capital de la Garrotxa. La víctima, como la de Salt, era de Honduras y llevaba años viviendo en Olot. Por este crimen se practicaron tres detenciones: uno de los adultos ingresó en prisión provisional, otro quedó en libertad como testigo y un menor fue internado en régimen cerrado.