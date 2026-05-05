Acoso, insultos y mensajes de odio: casi 6 de cada 10 jóvenes sufren violencia digital

Las conductas violentas a través de medios digitales (ciberviolencia) están extendidas y normalizadas entre los adolescentes y los jóvenes, ya sea como víctimas, agresores o espectadores. Casi seis de cada 10 personas con edades comprendidas entre 15 y 29 años afirma haber sufrido algún tipo de agresión digital en el último año, una incidencia que asciende hasta el 69% entre el grupo más joven (de 15 a 19 años). Un 26% reconoce haber ejercido hostigamiento mientras que la mitad son testigos de estas situaciones; en muchos casos, la reacción se limita a brindar apoyo moral a la víctima.

Tres de cada diez víctimas no hacen nada para hacer frente al problema

Estos datos forman parte del estudio 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española', realizado por Fad Juventud con la colaboración de Telefónica y del banco Santander. El informe advierte de que el 'stalking' (conducta intrusiva y obsesiva que busca controlar, intimidar o acosar a una persona), los insultos, los discursos de odio, y la difusión de imágenes manipuladas figuran entre las formas de ciberviolencia más frecuentes, junto con el control digital de la pareja.

"Determinadas conductas se están normalizando en los entornos digitales y eso hace aún más necesario comprender cómo se perciben, cómo se viven y cómo podemos prevenirlas" — Beatriz Martín Padura, Fad Juventud

La crueldad digital no se reduce solo a internet, sino que se replica en el ámbito presencial. El 18% de jóvenes afirma haber sufrido agresiones por parte de las mismas personas tanto en el entorno online como fuera de él, una situación especialmente presente entre adolescentes. La digital es, además, un tipo de violencia de ida y vuelta dado que casi ocho de cada diez chavales y chavalas que han llevado a cabo comportamientos hostiles en internet o redes sociales aseguran que, en algún momento, también han sido víctimas.

De todas las conductas digitales violentas, la que más preocupa a la juventud es la difusión no consentida de imágenes íntimas, seguida de los fraudes o estafas online, y las amenazas o extorsiones

De todas las conductas digitales violentas, la que más preocupa a la juventud es la difusión no consentida de imágenes íntimas, seguida de los fraudes o estafas online, y las amenazas o extorsiones. Sin embargo, determinadas prácticas vinculadas al control digital generan mayores niveles de permisividad: el 21% considera que presionar a la pareja para que deje de interactuar con alguien en redes sociales puede ser justificable y solo al 34% de los chicos y chicas les parece muy mal el 'stalking'.

Desarrollado a partir de una encuesta online a 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años residentes en España, el estudio se ha presentado este martes en el marco del encuentro 'Ciberviolencia: realidad, retos y respuestas', celebrado en el Espacio Fundación Telefónica, una jornada que ha reunido a personas expertas, jóvenes y representantes de distintos ámbitos para reflexionar sobre el impacto de la violencia digital y abordar posibles respuestas desde la investigación, la educación y la sensibilización social.

“La ciberviolencia no puede entenderse como algo excepcional o ajeno a la experiencia cotidiana de adolescentes y jóvenes. Determinadas conductas se están normalizando en los entornos digitales y eso hace aún más necesario comprender cómo se perciben, cómo se viven y cómo podemos prevenirlas”, ha explicado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura.

La apatía de las chicas

El 58% de las víctimas afirma que las agresiones sufridas condicionaron de alguna manera su estado emocional o su vida cotidiana. El impacto resulta especialmente intenso entre las chicas: el 25% asegura haberse sumido en un estado de apatía tras experimentar estas situaciones, diez puntos más que los chicos.

Las personas que sufren violencia digital a manos de sus compañeros y compañeras desarrollan unas consecuencias emocionales más intensas, mayores niveles de aislamiento y una mayor exposición a situaciones reiteradas de agresión. Pese a ello, tres de cada diez víctimas no hicieron nada para hacer frente al problema. ¿Por qué no? Porque el suceso “no era tan grave” o se asume como “cosas que pasan en las redes sociales”. La estrategia más frecuente entre quienes sí reaccionaron fue buscar apoyo en personas de confianza, aunque solo lo hizo el 16%.

Plataformas digitales

La juventud atribuye la responsabilidad de la existencia de ciberviolencia no solo a quienes la ejercen sino a las plataformas digitales, que deberían tener, en su opinión, un papel muy importante en la lucha contra el hostigamiento. Parte de los encuestados también considera que las familias tienen mucho que decir en la prevención de este tipo de violencia.

Ante esta realidad, Fad Juventud ha presentado la campaña de sensibilización “Desconecta la ciberviolencia”, que subraya la necesidad de implicar a las familias y activar el diálogo en casa como herramienta fundamental de prevención. Bajo la premisa de que lo que ocurre en internet también tiene consecuencias reales, la campaña invita a reflexionar sobre aquellas situaciones que con frecuencia se minimizan o se interpretan como “cosas de chavales”.

La iniciativa se completa con un nuevo programa educativo orientado a prevenir el ciberacoso en centros escolares. La propuesta ofrece herramientas y recursos dirigidos a alumnado, profesorado y comunidad educativa para identificar estas dinámicas, comprender sus impactos y promover formas de convivencia digital más seguras y respetuosas.

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El programa incorpora contenidos y actividades centradas en el pensamiento crítico, la empatía, la prevención de la violencia entre iguales y el uso responsable de la tecnología, con el objetivo de reforzar la educación digital en el ámbito escolar y se dirige específicamente a profesorado y alumnado de 1º y 2º de ESO.