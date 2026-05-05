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Catalunya obtiene 125 Banderas Azules, sigue cuarta en el ranking español y lidera los puertos con 24

Barcelona es la provincia que más banderas recupera, con tres, pero se cae La Barceloneta

Tarragona tiene saldo negativo, ha recuperado una playa pero ha perdido otras dos; Girona se mantiene estable

El Port de Sitges - Aiguadolç recupera la bandera azul perdida en 2025

El Port de Sitges - Aiguadolç recupera la bandera azul perdida en 2025 / Cedida

David López Frías

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Catalunya es cuarta comunidad de España en Banderas Azules totales y primera en puertos. En 2026 ha obtenido un total de 125 Banderas Azules, una más que en 2025. 101 corresponden a playas (misma cifra que en 2025) y 24 a puertos, frente a los 23 del año pasado. El aumento se produce con la reincorporación del Port de Sitges Aiguadolç, ausente en el listado de 2025, lo que la lleva a liderar el apartado portuario.

En cifras totales, Catalunya se sitúa cuarta con 125. Por delante está la Comunidad Valenciana con 174, Andalucía con 169 y Galicia con 129. En el ranking estatal por playas, Catalunya también mantiene la cuarta posición, de 2025 y exactamente las mismas cifras: 101.

Hay cuatro que recuperan la Bandera Azul: Canet de Mar, Mota de Sant Pere (Cubelles) y dels Pescadors (Pineda de Mar), en la provincia de Barcelona, y L’Esquirol (Cambrils), en Tarragona. Hay otras cuatro que se caen de la lista: La Barceloneta (Barcelona), Barques-Estació (Sant Andreu de Llavaneres), Coma-ruga Ponent (El Vendrell) y Calafató (L’Ametlla de Mar)

Por delante se sitúan la Comunidad Valenciana, con 152 playas, Andalucía, con 143, y Galicia, con 118. El orden también es el mismo que en 2025. Catalunya lidera con sus 24 puertos superando a Andalucía (22) y a la Comunidad Valenciana (20).

Manda la capital

Respecto al reparto provincial, manda Barcelona por delante de Costa Brava o Costa Daurada. Barcelona concentra 47 distintivos, con 39 playas y 8 puertos deportivos. Tarragona suma 42, con 35 playas y 7 puertos, mientras que Girona alcanza 36, repartidas en 27 playas y 9 puertos deportivos. En conjunto, las 101 playas se distribuyen en 40 municipios, con presencia en todas las comarcas costeras.

El área metropolitana y el Maresme son las zonas que más banderas concentran en la provincia. Barcelona ciudad mantiene en 2026 un total de 7 playas con Bandera Azul (Bogatell, Mar Bella, Nova Icaria, Nova Mar Bella, Sant Sebastià, Somorrostro y Zona de Banys del Fòrum), aunque se ha caído La Barceloneta. El entorno metropolitano suma otros 6 distintivos en municipios próximos como Badalona (Coco, Dels Pescadors y La Marina), Castelldefels (Del Baixador y Lluminetes) y Gavà (Gavà Mar).

Barcelona. 13/09/2024. Otros. Vista desde la playa de Bogatell del espigón de la Mar Bella, donde tiene lugar el espectáculo de inauguración de la Copa América de Vela. AUTOR: Marc Asensio REDACTORA: Glòria Ayuso Barcelona, Catalunya, competición, Copa América de Vela 2024, deporte, España, espectáculo, espigón, espigón de la Mar Bella, mar, navegación, playa, playa de Bogatell, vela

La playa del Bogatell, en Barcelona, conserva su bandera azul / Marc Asensio Clupes / EPC

El Maresme ha obtenido 11 playas con Bandera Azul, con presencia en localidades como Caldes d’Estrac (Dels Tres Micos y Kalima), Calella (Garbí), Malgrat de Mar (Malgrat Centre y L’Astillero), Mataró (Del Callao y Varador) y Pineda de Mar (La Riera y dels Pescadors), además de la recuperación de Canet de Mar, ausente en 2025.

Barcelona concentra tres de las cuatro playas que recuperan la Bandera Azul: Canet de Mar, Mota de Sant Pere (Cubelles) y dels Pescadors (Pineda de Mar). Pierde dos: La Barceloneta y Barques-Estació (Sant Andreu de Llavaners), al que se suma la recuperación del puerto de Sitges Aiguadolç. En Tarragona, en cambio, sólo se recupera una playa, la de L’Esquirol (Cambrils), y se pierden dos: Coma-ruga Ponent (El Vendrell) y Calafató (L’Ametlla de Mar). Girona no registra cambios en esta edición.

La más accesible

En materia de accesibilidad, el 79% de las playas catalanas con Bandera Azul están adaptadas, el porcentaje más alto del país, seguida de Andalucía con un 67 % y Canarias con un 64 %. En el conjunto estatal, el 82% de las playas candidatas están adaptadas, el 72% dispone de punto accesible y el mismo porcentaje cuenta con silla anfibia, mientras que el 59% ofrece baño asistido con personal especializado.

En el ámbito ambiental, 63 playas catalanas cuentan con praderas de posidonia a menos de dos kilómetros. De ellas, el 86% está protegido como Hábitat de Interés Comunitario, el 75% dispone de sistemas de control de las praderas y el 43% realiza seguimiento de especies invasoras. Además, el 51% cuenta con boyas ecológicas para limitar el fondeo de embarcaciones y en el 46% se han retirado estructuras de anclaje de hormigón, con el objetivo de reducir el impacto sobre estos ecosistemas.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto del programa, las causas más habituales de exclusión continúan siendo la pérdida de la calidad excelente del agua de baño y el incumplimiento de la normativa de costas. El mantenimiento de las cifras en Catalunya refleja el comportamiento más estable de todas las comunidades.

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