Conflicto en la escuela catalana
Calendario de la huelga de profesores: todas las fechas convocadas en Barcelona y el resto de Catalunya
El ciclo de huelgas incluye tres huelgas generales, el martes, 12 de mayo, el miércoles, 27 de mayo y el viernes, 5 de junio, y otras dos huelgas por territorio
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
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Este jueves, 7 de mayo, la huelga del 0-3, a la que está convocado el personal tanto de escuelas infantiles públicas como privadas, será la primera de los 17 días de paros educativos convocados durante este último trimestre de cursos.
El ciclo de huelgas incluye tres huelgas generales, tanto en primaria como en secundaria, para todo el territorio: el martes, 12 de mayo; el miércoles, 27 de mayo y el viernes, 5 de junio.
Por territorios
Además de estos tres días de huelga general, habrá dos días de huelgas por servicios territoriales. En el caso de Barcelona, estas huelgas serán el lunes, 18 de mayo, y el martes, 2 de junio.
En el caso del Baix Llobregat y el Penedès, serán el martes, 13 de mayo y el viernes, 29 de mayo.
En el caso de Girona y la Catalunya Central, serán el jueves, 14 de mayo y el lunes, 1 de junio.
En Lleida, Alt Pirineu y Aran serán los días 15 de mayo y 4 de junio.
En Tarragona y las Terres de l'Ebre serán el 21 de mayo y el 3 de junio.
En el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental serán los días 19 de mayo y 28 de mayo.
Además de este jueves, 7 de mayo, hay convocada una segunda huelga para el 0-3 el miércoles, 20 de mayo.
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