Barcelona renueva la climatización de escuelas infantiles y de música tras los incidencias del pasado año

Aunque las 105 escuelas infantiles municipales de Barcelona ya disponían de sistema de climatización, las incidencias y fallos técnicos que tuvieron lugar el año pasado en 24 escuelas infantiles y tres de música, que comportaron temperaturas muy elevadas en las aulas, llevaron al equipo de gobierno a revisar los sistemas actuales.

La concejala de Educación, Sara Belbeida, ha explicado este martes que, a raíz del episodio, el IMEB se vio obligado a llevar a cabo una actuación complementaria para resolver la emergencia. Se distribuyeron un total de 200 aparatos climatizadores portátiles entre los centros afectados y se priorizaron las actuaciones más urgentes. Asimismo, ha dicho que se impulsó una auditoría y un proceso de "diagnóstico" que ha permitido priorizar intervenciones "según las necesidades de cada centro".

"Puesta a punto"

Después de la situación vivida el curso pasado, el Ayuntamiento de Barcelona ha renovado y actualizado la climatización de las escuelas infantiles y de música municipales para "poner a punto" todos los centros antes de la llegada de nuevas olas de calor, similares a las del curso anterior.

Aparato de aire acondicionado en la EBM Collserola de Barcelona, este martes. / MANU MITRU

Así lo ha explicado la concejala de Educación, Sara Belbeida, quien ha recordado que el año pasado "las elevadas temperaturas sostenidas en un periodo poco habitual" provocaron incidencias en varias escuelas infantiles y de música. Esto llevó al consistorio a impulsar una auditoría para revisar las necesidades de todos los equipamientos y darles respuesta. Se priorizaron actuaciones en 15 centros y, este curso, se ha actuado en 29 más. Estas mejoras han supuesto una inversión total de 2,7 millones de euros.

Finalizarán esta primavera

Así, en una primera fase se intervino en las 15 escuelas infantiles municipales más afectadas y, a lo largo de este curso 2025-2026, se ha desplegado un segundo paquete de actuaciones en 29 centros más. En conjunto, se ha intervenido en 44 centros, con una inversión de 2,7 millones de euros. La previsión es que estos trabajos finalicen esta primavera.

Con todo, Belbeida ha recordado que los trabajos de mejora de la climatización comenzaron en el curso 2022-2023. Desde entonces, el Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) ha impulsado 109 intervenciones en 70 equipamientos. Belbeida ha asegurado que estas intervenciones tienen una afectación directa sobre 7.000 niños y 1.000 profesionales, y ha destacado que se pasa de "medidas provisionales a soluciones duraderas basadas en criterios técnicos".

En total, se están desarrollando 139 actuaciones en 96 escuelas infantiles municipales, con una inversión total de 1,55 millones

Por su parte, Sergi Salvador, jefe de servicios técnicos del IMEB, ha afirmado que, con el paso del tiempo, las máquinas se desgastan y que era necesario actualizar todo el sistema. “Podemos decir que, cuando acabemos la última fase, tendremos todos los equipamientos en línea”, ha afirmado.

También calderas y sistemas de agua caliente

En paralelo, el IMEB está llevando a cabo diversas actuaciones para poner al día también las calderas y los sistemas de agua caliente sanitaria. En total, se están desarrollando 139 actuaciones en 96 escuelas infantiles municipales, con una inversión total de 1,55 millones de euros.

La presentación de estas novedades se ha hecho dos días antes de la manifestación este jueves, 7 de mayo, convocado en las escuelas infantiles de toda España para reivindicar la dignificación de las condiciones de trabajo de las trabajadoras -se trata de un sector muy feminizado- y la disminución de las ratios en infantil.